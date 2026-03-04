PT cierra filas contra reforma electoral: “No hay marcha atrás”

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El coordinador de los diputados federales del Partido del Trabajo (PT), Reginaldo Sandoval, cerró filas y reiteró que su bancada no respaldará la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Tras semanas de especulación, el legislador michoacano fue tajante: “No hay forma” de que el PT acompañe la iniciativa. Advirtió que no permitirán “un retroceso de la democracia” ni asumirán el riesgo de regresar a un esquema de partido de Estado.

En entrevista en el Palacio Legislativo, Sandoval explicó que, pese a diversas reuniones con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, la postura de su partido permanece intacta.

“No es un tema de listados (plurinominales) ni de pesos y centavos (financiamiento público). Se toca el sistema político y eso no lo podemos permitir”, sostuvo.

El dirigente parlamentario insistió en que no existe justificación para emprender una reforma de tal profundidad en este momento. “No hay necesidad de una reforma electoral. Seguimos firmes, somos de a deveras”, expresó.

Además, retomó el señalamiento de la dirigencia nacional del PT respecto al riesgo de avanzar hacia un modelo de partido dominante. “No es cuidar lo que tenemos, es un tema de democracia y en eso no daremos marcha atrás”, afirmó.

Sandoval aseguró que existe unidad total en su bancada: “49 de 49” diputados votarán en contra. Bajo ese escenario, anticipó que la reforma no podría aprobarse por una simple cuestión aritmética.

Postura en el Senado

En la Cámara Alta, la vicecoordinadora del PT, Geovanna Bañuelos, respaldó la posición de su partido y subrayó que el desacuerdo no obedece a intereses económicos.

Aunque reconoció que el PT es el partido que menos prerrogativas recibe, aclaró que el debate no gira en torno al financiamiento. Incluso, dijo, no tendrían objeción a una reducción del 25% al presupuesto de los partidos ni a mantener la fórmula de que quien obtenga más votos reciba más recursos.

“Somos el partido más humilde del país y no utilizamos financiamiento privado para nuestras campañas. No son los centavos lo que está en juego, es el sistema democrático”, enfatizó.

Bañuelos también descartó que el PT esté dispuesto a asumir el costo político del eventual rechazo a la iniciativa presidencial y recordó que no es la primera ocasión en que su partido se aparta de la línea mayoritaria. “Nunca nos hemos echado para atrás y no lo haremos”, afirmó.

Con esta postura, el PT marca distancia frente a la propuesta electoral del Ejecutivo y anticipa un debate legislativo con tensiones dentro del propio bloque oficialista.