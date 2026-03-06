Alcoholímetro reduce 23% los accidentes ligados al alcohol en Playa del Carmen

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- El gobierno de Playa del Carmen informó que los accidentes de tránsito relacionados con la conducción bajo los efectos del alcohol se redujeron 23 por ciento durante el último año, como resultado del fortalecimiento de las acciones de prevención vial y de la aplicación permanente del Operativo Alcoholímetro.

De acuerdo con la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana, encabezada por Carlos Alberto Montesinos García, entre agosto de 2025 y enero de 2026 se registraron 48 hechos de tránsito vinculados con el consumo de alcohol, cifra menor en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Las autoridades municipales señalaron que esta reducción refleja el impacto de las medidas preventivas implementadas para proteger la integridad de quienes transitan por la ciudad.

Las acciones forman parte de la estrategia de prevención vial “Muévete Seguro”, mediante la cual se mantiene la aplicación del Operativo Alcoholímetro, coordinado por la Dirección de Tránsito y Vialidad, a cargo de Aureny Sugeydi Martín Manzanilla.

Como parte de estos operativos, que se realizan de manera programada los viernes y sábados, el pasado fin de semana se inspeccionaron de forma aleatoria entre 80 y 100 vehículos por día, lo que representó entre 160 y 200 revisiones preventivas.

Durante estas acciones, 12 conductores —seis mujeres y seis hombres— dieron positivo en la prueba de alcoholemia. Conforme al Reglamento de Tránsito, los 12 vehículos fueron asegurados y retirados de circulación para evitar posibles riesgos para peatones y automovilistas.

La Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana indicó que los operativos se realizan bajo la supervisión de la Dirección de Asuntos Internos, con el fin de garantizar que los procedimientos se lleven a cabo conforme a la ley y con respeto a los derechos de los ciudadanos.

El gobierno municipal reiteró que el Operativo Alcoholímetro tiene un carácter preventivo y busca salvaguardar la vida, por lo que continuará aplicándose de forma permanente como parte de las acciones para fortalecer la seguridad vial en el municipio.