Sheinbaum asegura que mayoría ciudadana respalda su reforma electoral

Comparte esta Noticia

ZAPOPAN.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que la iniciativa de reforma electoral enviada al Congreso responde a una demanda ciudadana, al señalar que encuestas reflejan un respaldo superior al 80 por ciento a varios de sus principales planteamientos.

Durante su conferencia, la mandataria sostuvo que los sondeos muestran un amplio apoyo a cambios como la elección por voto ciudadano de los cargos plurinominales, la reducción del costo de las elecciones y el recorte al financiamiento público destinado a partidos políticos y autoridades electorales.

De acuerdo con los datos citados por la presidenta, 87 por ciento de las personas consultadas están a favor de supervisar el dinero utilizado en campañas; 85 por ciento respalda reducir sueldos y bonos de altos funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE), y 83 por ciento apoya que todos los cargos, incluidos los plurinominales, se elijan mediante voto ciudadano.

Asimismo, 82 por ciento está de acuerdo con disminuir el financiamiento público a partidos y autoridades electorales.

La mandataria también señaló que ocho de cada diez ciudadanos respaldan eliminar la reelección en cargos de elección popular y prohibir el nepotismo.

En la misma proporción, existe apoyo para regular el uso de inteligencia artificial en campañas, prohibir cuentas falsas o bots, reducir el número de regidurías en ayuntamientos y limitar el tiempo de propaganda política en radio y televisión.

Otras propuestas incluidas en la iniciativa, como facilitar el voto de mexicanos en el extranjero, también cuentan con respaldo mayoritario. En contraste, medidas como el uso de voto electrónico en consultas populares tienen un apoyo de 65 por ciento, mientras que la eliminación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) alcanza 63 por ciento.

Por su parte, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, evitó pronunciarse directamente sobre el contenido de la reforma y señaló que debe prevalecer el diálogo y la participación.

Cuestionado sobre si pediría a legisladores analizar la iniciativa presidencial, el mandatario respondió que no da instrucciones políticas.

“No, yo no bajo línea. Simplemente respeto todas las voces; México lo que requiere es una mayor participación ciudadana. Yo creo que en eso estamos de acuerdo todos”, afirmó.