Remodelación de la catedral de Cancún sube 10 mdp por alza en materiales

CANCÚN.- La remodelación de la catedral de Cancún incrementó su presupuesto en 10 millones de pesos debido al alza en los precios de materiales de construcción y mano de obra durante 2026.

Mateo Karam, vocero del proyecto, informó que la obra negra registra actualmente un avance de aproximadamente 60 por ciento y se prevé que concluya en mayo próximo. No obstante, para completar esta etapa aún se requieren alrededor de 14 millones de pesos adicionales.

El costo inicial de la remodelación se estimaba entre 60 y 70 millones de pesos, monto que contempla la construcción de nuevos edificios, así como acabados, pintura, iluminación, sistema de audio, mobiliario, jardinería y diversos accesorios. Sin embargo, el incremento en los costos de materiales y servicios elevó el presupuesto total en unos 10 millones de pesos más.

Karam detalló que hasta el momento se han invertido cerca de 35 millones de pesos, recursos que en su mayoría provienen de donaciones de benefactores.

“Para muchos es una forma de agradecer a Dios las bendiciones obtenidas, y por ello han donado recursos. Los recursos están fluyendo gracias a diversas iniciativas que hemos impulsado”, explicó.

Entre las estrategias de recaudación destaca una campaña en redes sociales que busca reunir a mil personas que aporten mil pesos cada una. Esta iniciativa registra actualmente un avance cercano al 60 por ciento.

Además, se han obtenido alrededor de cinco millones de pesos mediante actividades en parroquias y con fundadores del proyecto, mientras que cerca de 30 millones de pesos han sido aportados por empresarios de Quintana Roo y de otras entidades, principalmente de Ciudad de México y Yucatán.

La nueva catedral tendrá capacidad para más de mil personas y se prevé que albergue más de mil 200 misas y sacramentos cada año.

El complejo también incluirá un centro Cáritas que brindará más de 150 mil apoyos anuales a personas e instituciones, mediante servicios de salud como consultas médicas, atención psicológica, odontología, nutrición, terapias y entrega de medicamentos y alimentos.