Alerta epidemiológica: Reportan primer deceso por sarampión de 2026

CIUDAD DE MÉXICO.- La propagación del virus del sarampión ha puesto en alerta máxima al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Al corte del viernes 23 de enero, se han notificado 987 nuevos contagios tan solo en el primer mes del año. El brote se mantiene activo en 32 regiones de la República, impactando con mayor severidad a 265 municipios.
La muerte reportada en Michoacán es la primera del año 2026, pero se suma a una tendencia creciente que inició el año pasado. Las autoridades monitorean constantemente las estadísticas para contener la transmisión en las zonas de mayor densidad poblacional.
|Entidad Federativa
|Casos Confirmados (Acumulado 2025-2026)
|Chihuahua
|4,500
|Jalisco
|1,184
|Chiapas
|447
|Michoacán
|265
|Guerrero
|257
|Sinaloa
|155
|Sonora
|114
|Ciudad de México
|97
|Colima
|66
|Coahuila
|55
|Durango
|41
|Morelos
|30
|Baja California
|27
|Estado de México
|26
|Zacatecas
|22
|Nayarit
|16
|Campeche
|14
|Querétaro
|14
|Tabasco
|14
|Tamaulipas
|12
|Oaxaca
|11
|San Luis Potosí
|10
|Baja California Sur
|8
|Hidalgo
|7
|Aguascalientes
|5
|Guanajuato
|4
|Puebla
|4
|Tlaxcala
|3
|Yucatán
|3
|Quintana Roo
|2
|Nuevo León
|2
|Veracruz
|2
El Gobierno de México ha intensificado las campañas de vacunación para completar esquemas pendientes y reforzar la inmunidad colectiva. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha emitido recomendaciones específicas sobre quiénes deben priorizar la inmunización en esta etapa del brote:
- Población prioritaria: Adultos en el rango de 20 a 39 años, particularmente aquellos que no tengan registro de una dosis previa o esquema completo
- Adultos mayores: No se considera necesaria la aplicación de dosis adicionales, a menos que residan o trabajen en entornos de alto riesgo de contagio o presenten comorbilidades específicas
Las autoridades sanitarias instan a la población a acudir a la unidad de salud más cercana para verificar su estatus vacunal, especialmente en los municipios que recaban la mayor cantidad de casos.
Fuente: Expreso.com