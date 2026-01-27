Alerta epidemiológica: Reportan primer deceso por sarampión de 2026

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La propagación del virus del sarampión ha puesto en alerta máxima al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Al corte del viernes 23 de enero, se han notificado 987 nuevos contagios tan solo en el primer mes del año. El brote se mantiene activo en 32 regiones de la República, impactando con mayor severidad a 265 municipios.

La muerte reportada en Michoacán es la primera del año 2026, pero se suma a una tendencia creciente que inició el año pasado. Las autoridades monitorean constantemente las estadísticas para contener la transmisión en las zonas de mayor densidad poblacional.

Entidad Federativa Casos Confirmados (Acumulado 2025-2026) Chihuahua 4,500 Jalisco 1,184 Chiapas 447 Michoacán 265 Guerrero 257 Sinaloa 155 Sonora 114 Ciudad de México 97 Colima 66 Coahuila 55 Durango 41 Morelos 30 Baja California 27 Estado de México 26 Zacatecas 22 Nayarit 16 Campeche 14 Querétaro 14 Tabasco 14 Tamaulipas 12 Oaxaca 11 San Luis Potosí 10 Baja California Sur 8 Hidalgo 7 Aguascalientes 5 Guanajuato 4 Puebla 4 Tlaxcala 3 Yucatán 3 Quintana Roo 2 Nuevo León 2 Veracruz 2

El Gobierno de México ha intensificado las campañas de vacunación para completar esquemas pendientes y reforzar la inmunidad colectiva. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha emitido recomendaciones específicas sobre quiénes deben priorizar la inmunización en esta etapa del brote:

Población prioritaria: Adultos en el rango de 20 a 39 años, particularmente aquellos que no tengan registro de una dosis previa o esquema completo

Adultos mayores: No se considera necesaria la aplicación de dosis adicionales, a menos que residan o trabajen en entornos de alto riesgo de contagio o presenten comorbilidades específicas

Las autoridades sanitarias instan a la población a acudir a la unidad de salud más cercana para verificar su estatus vacunal, especialmente en los municipios que recaban la mayor cantidad de casos.

