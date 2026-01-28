México continuará envío de ayuda humanitaria a Cuba: Sheinbaum

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aclaró que la ayuda humanitaria del gobierno mexicano a Cuba continúa, luego de versiones que apuntaban a una supuesta suspensión en los envíos de petróleo a la isla. La mandataria subrayó que se trata de decisiones soberanas del Estado mexicano y que el país mantiene una política histórica de solidaridad internacional.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum fue enfática al rechazar que exista una cancelación de este tipo de apoyo. “La ayuda humanitaria a Cuba, como a otros países, continúa, porque es ayuda humanitaria y México siempre ha sido solidario con todo el mundo. Son decisiones soberanas”, sostuvo.

La presidenta precisó que en ningún momento afirmó que se hubieran detenido los envíos de crudo y explicó que cualquier determinación futura se evaluará con base en las solicitudes que se presenten. Detalló que existen dos mecanismos mediante los cuales México envía petróleo a Cuba: a través de contratos comerciales, que son establecidos por Petróleos Mexicanos (Pemex) con instituciones del gobierno cubano, y mediante ayuda humanitaria, esquema bajo el cual también otros países colaboran con la isla.

Sheinbaum recordó que Pemex actúa conforme a sus procesos contractuales y administrativos, y reiteró que tanto la venta como la donación de petróleo responden a una decisión soberana del gobierno de México. “Pemex toma sus decisiones y la decisión de México de vender o dar, por razones humanitarias, petróleo a Cuba tiene que ver también con una determinación soberana”, afirmó.

La mandataria indicó que la información sobre una presunta interrupción del suministro obedece a ajustes contractuales entre Pemex y Cuba, y no a un cambio en la política exterior mexicana. “Es una decisión soberana y se toma en el momento en que sea necesario”, puntualizó.

Sheinbaum reiteró que México mantendrá su postura histórica de solidaridad internacional. “México siempre ha sido solidario y México va a seguir siendo solidario”, enfatizó.

Lo anterior ocurre luego de que un reporte de la agencia Reuters señalara que el gobierno mexicano analizaba suspender exportaciones de crudo y productos refinados a Cuba ante posibles sanciones de Estados Unidos, versión que la presidenta descartó como un giro en la política exterior del país.