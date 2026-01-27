Hospitales de Chetumal y Felipe Carrillo Puerto, al 80 % de avance

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- La Secretaría de Salud de Quintana Roo informó que la construcción de los hospitales generales de Chetumal y Felipe Carrillo Puerto registra un avance físico superior al 80 por ciento. De mantenerse este ritmo de obra, ambos nosocomios podrían iniciar operaciones formales durante el segundo semestre de 2026.

La dependencia detalló que las dos infraestructuras se encuentran en una fase avanzada, con trabajos concentrados en la conclusión de las estructuras principales. Paralelamente, se desarrollan labores intensivas para la instalación de los sistemas hidráulicos y eléctricos, así como la adecuación de áreas destinadas al equipamiento médico pesado, lo que permitirá dar paso, en los próximos meses, a las pruebas técnicas y a los acabados finales en espacios especializados.

En el caso del Hospital General de Chetumal, se destacó que contará con una mayor capacidad instalada para atender la demanda de servicios médicos en la capital del estado. El complejo incluirá áreas de urgencias, hospitalización, quirófanos y consulta externa de especialidades, lo que contribuirá a despresurizar las unidades existentes y a mejorar la atención para la población de la ciudad y comunidades cercanas.

Por su parte, el Hospital General de Felipe Carrillo Puerto es considerado una obra estratégica para fortalecer la justicia social en la zona maya. Su entrada en funcionamiento permitirá brindar atención médica oportuna directamente en la región, reduciendo significativamente los traslados hacia otros municipios y ampliando la cobertura de servicios de salud en el centro del estado.

Finalmente, la Secretaría de Salud de Quintana Roo precisó que durante el primer semestre de 2026 se concentrarán los esfuerzos en la adquisición e instalación del equipamiento médico de alta tecnología, así como en los procesos administrativos para la contratación del personal médico, de enfermería y administrativo necesario, con el objetivo de que ambos hospitales operen a su máxima capacidad desde su apertura.