Trump atribuye a aranceles regreso de producción de automóviles a EU

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MICHIGAN.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la política arancelaria aplicada por su administración ya está provocando que fabricantes de automóviles trasladen líneas de producción de México a territorio estadounidense para evitar el pago de impuestos a las importaciones.

Durante una visita al centro de pruebas de General Motors, en Michigan, el mandatario aseguró que varias armadoras han comenzado a modificar sus planes de inversión como consecuencia del arancel del 25 por ciento aplicado a los vehículos fabricados fuera de Estados Unidos.

En ese contexto, Trump elogió a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al señalar que “es muy agradable” y “habla hermosamente”. Sin embargo, después imitó la forma en que, según él, pronuncia el nombre de México y comentó en tono de burla que había dicho a un grupo de personas que detendría todo el negocio dirigido hacia “Me-hee-ho”, lo que, afirmó, generó confusión entre los asistentes.

Asegura que empresas regresan a Estados Unidos

El mandatario sostuvo que, durante años, las empresas automotrices trasladaron su producción de Estados Unidos a México, pero aseguró que esa tendencia comenzó a revertirse gracias a su política comercial.

Como ejemplo, mencionó a Toyota y Hyundai, empresas que, según dijo, están reubicando operaciones en territorio estadounidense. También destacó que Ford invertirá 3 mil millones de dólares para fabricar componentes de una nueva camioneta en el estado de Michigan.

Trump aseguró que el esquema de aranceles favorece a las empresas que producen dentro de Estados Unidos, ya que los vehículos ensamblados en el país están exentos del gravamen.

“Si fabricas tu automóvil en un país extranjero, tienes que pagar por el privilegio de enviarlo a nuestro mercado; pero si construyes en Michigan o en cualquier otra parte de nuestro país, pagas cero aranceles”, afirmó.

Asimismo, señaló que General Motors incrementó en 20 por ciento la producción de camionetas y vehículos utilitarios durante 2026 y destacó que la empresa ha invertido 9 mil millones de dólares en los últimos dos años para ampliar sus operaciones en Estados Unidos, lo que consideró una muestra del efecto de su estrategia comercial.

Greer prevé impacto limitado de nuevos aranceles

Por otra parte, el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, consideró que los nuevos aranceles impuestos por la administración Trump a 60 países, por presuntas deficiencias en la aplicación de medidas contra el trabajo forzoso, probablemente tendrán un impacto económico reducido.

En una entrevista con Fox News, explicó que los gravámenes, de entre 10 y 12.5 por ciento, son similares a otras medidas arancelarias adoptadas recientemente a nivel internacional.