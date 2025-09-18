Alertan sobre 26 desarrollos inmobiliarios sin permisos oficiales en Tulum

Comparte esta Noticia

TULUM.- El gobierno de Quintana Roo, a través de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus) y en coordinación con el Ayuntamiento de Tulum, emitió una alerta a la ciudadanía sobre la existencia de 26 desarrollos inmobiliarios que carecen de los dictámenes, constancias, permisos y autorizaciones estatales o municipales requeridos por la ley.

De acuerdo con la dependencia, los proyectos enlistados incumplen lo establecido en la ley de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano, la ley de acciones urbanísticas y la ley de propiedad en condominio de inmuebles, entre otras disposiciones.

Los desarrollos detectados son: Luna Sanctuary, Santuario Uh May, Uxcan Tulum Bamboo Villas, Haciendas Coba, Viventum, Nova Tulum, Maia Holistic Community, Selvadentro, Akun, Arunte, Emana, Tulum Cenote Gardens, Oken, Ilik Ha, Selvarum, Ulumi, Rosela Tulum, Trebola, Bosque Tulum, Cosmos, Zool, Xeelenja, Nero, Iktan, Cibelia y 528 Tulum.

La Sedetus hizo un llamado a la población a no realizar acciones de compra, venta, renta o promesa de compra-venta en estos desarrollos, ya que con ello se podría incurrir en delitos relacionados con el desarrollo urbano y, al mismo tiempo, se pondría en riesgo el patrimonio los ciudadanos.

La dependencia reiteró que se encuentra disponible para brindar asesoría y orientación a quienes deseen invertir en el sector inmobiliario con certeza jurídica. Con esta acción, las autoridades refrendan su compromiso con la legalidad y la protección de la ciudadanía frente a prácticas irregulares en el desarrollo urbano.

Fuente: Reportur