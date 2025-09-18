Playa del Carmen vive la mayor transformación de su historia: Estefanía Mercado

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- Ante un Poliforum abarrotado, la presidenta municipal Estefanía Mercado rindió su Primer Informe de Trabajo, donde destacó una inversión histórica en infraestructura, seguridad, salud, deporte y programas sociales, lo que marca —dijo— “la mayor transformación de la historia de Playa del Carmen”.

Por la mañana, en sesión solemne de Cabildo, la Alcaldesa entregó la glosa de su informe a los miembros del H. Ayuntamiento; posteriormente, se trasladó al Poliforum de la Unidad Deportiva “Playa del Carmen”, para dar cuenta de los logros obtenidos en su primer año de administración.

Acompañada por la primera mujer gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama; el diputado Renán Sánchez, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado; y el magistrado Heyden Cebada Rivas, Presidente del Tribunal Superior de Justicia, así como por empresarios, académicos y sociedad civil, la alcaldesa subrayó que los resultados obtenidos son fruto del trabajo coordinado bajo los principios de la Cuarta Transformación.

“Playa del Carmen no se construye en soledad; lo estamos haciendo con el respaldo del Estado, de la Federación y de la ciudadanía que confía en este gobierno”, expresó entre aplausos.

Estefanía Mercado informó que se destinaron 900 millones de pesos en infraestructura, reflejados en la pavimentación y rehabilitación de calles, ampliación de alumbrado público y mejoras en los servicios básicos, especialmente en la recolección de residuos. La inversión permitió 24 obras terminadas y 18 más que están en proceso de entrega a la comunidad.

En materia de seguridad, la presidenta municipal resaltó la inversión de 1,200 millones de pesos, que incluyó la adquisición de más de 334 patrullas, motopatrullas, vehículos tácticos, blindados y un helicóptero. Actualmente, Playa del Carmen cuenta con 452 unidades al servicio de la seguridad ciudadana.

Con esta inversión, la mayor per cápita de todo el país, hoy Playa del Carmen es el municipio más seguro de Quintana Roo. La estrategia ha dado resultados concretos, toda vez que hubo 35% menos homicidios dolosos, 33% menos extorsiones, 50% menos robos en transporte público, 13% menos robo de vehículos y cero secuestros registrados.

La Munícipe destacó la puesta en marcha de programas innovadores como “Salud Sin Tanto Choro”, con una proyección para atender a más de 60 mil ciudadanos; “Playa Llena, corazón contento”, con tres mil familias beneficiadas cada mes; y la aprobación del color oficial del municipio, “Arena Playa”, que otorga identidad al margen de los colores partidistas.

Con el apoyo de la presidenta del DIF Quintana Roo, Verónica Lezama, el DIF municipal atendió a más de 200 mil ciudadanos. “Son 200 mil historias de apoyo, de dignidad y de esperanza”, subrayó.

En materia deportiva, se rescataron 25 espacios y se dio mantenimiento a 1,590 canchas y domos, beneficiando a más de 1.4 millones de usuarios.

En cultura, Playa del Carmen se consolidó como el epicentro de espectáculos y eventos en Quintana Roo, con la participación de más de un millón de personas entre habitantes y turistas.

En turismo, se fortaleció la presencia del destino en ferias nacionales e internacionales y se logró la creación de la Marca Ciudad, que posiciona a Playa del Carmen como el “Epicentro Turístico del Caribe Mexicano”.

En este marco, la Alcaldesa anunció la próxima inauguración del Arco de Entrada a la ciudad, con una inversión de 40 millones de pesos, que tendrá funciones de fortalecer la seguridad del destino; y destacó la elaboración del Plan de Desarrollo Urbano con visión a 30 años, para ordenar el crecimiento de Playa del Carmen.

En su mensaje a los playenses, Estefanía Mercado destacó: “Hoy sembramos la semilla de una ciudad que dentro de tres décadas será más humana, ordenada, próspera y orgullosa de sí misma”.

“De los problemas heredados construimos oportunidades y resultados”, afirmó.

Dijo que en Playa del Carmen se ha integrado un equipo enfocado en lo que realmente importa: dar resultados concretos para la gente, para nadie más.

“Por eso lo digo con claridad y con Orgullo, este no es el gobierno de una persona, este es el gobierno de un pueblo que juega en equipo y que ha decidido transformar Playa del Carmen”.

Agregó que este equipo de mujeres y hombres del sur, centro y norte “todos los días salimos a partirnos el lomo con la constante de que no importa cuánto avanzamos, porque siempre podemos lograr más”.

“Y quizás esta convicción que le he transmitido a todo el equipo, viene de mi abuelo, Octavio Asencio Navarrete. Él decía que ‘la vida no es de principios, sino de finales’, y

esa es la frase que me acompaña todos los días”.

Estefanía Mercado puntualizó: Porque sé que la gente no nos recordará por cómo empezamos, sino por cómo terminemos este gobierno, y el objetivo es ser el mejor gobierno en la historia de Playa del Carmen.

El acto contó con la presencia de exgobernadores, diputados locales, federales, alcaldes de distintos municipios de Quintana Roo, y sociedad civil.