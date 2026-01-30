Aliados parásitos indigestan la reforma electoral

Comparte esta Noticia

La última palabra

– Impresentables verdes, PT y del propio Morena buscan definir el rumbo de la 4T al margen del proyecto y a favor de intereses de grupo.

Por Jorge A. Martínez Lugo

El morenismo en la disyuntiva. En riesgo de ser rebasado por la basura que ha acumulado y ocupan cargos directivos y de elección, su verdadera oposición es interna. En la mañanera de este miércoles 28 de enero, una vez más, la presidenta Claudia Sheinbaum salió a defender su proyecto de reforma electoral ante la oposición convenenciera de los aliados parásitos verdes y petistas.

El mismo día 28 en la tarde-noche, los tres partidos firmaron un documento intentado mostrar unidad, ante el evidente chantaje divisionista de los aliados parásitos, pero tan ambiguo el texto, que dejó las cosas igual o peor, ya que no se percibió un posicionamiento firme, sino un morenismo acorralado y a la defensiva.

Hace seis años esta misma reforma fue detenida por la oposición, cuando en el Congreso decidieron vetar todas las iniciativas y no aprobar ninguna reforma del obradorismo, lo cual dio origen al famoso plan B, que consistía en ganar la mayoría constitucional en las elecciones de 2024, cosa que logró. Pero ahora, ese veto no proviene de la oposición tan disminuida, casi desaparecida, sino del interior de la misma 4T, por parte de oscuros personajes que se subieron a la 4T cuando el mismo AMLO abrió las puertas a todo tipo de basura política.

Claudia Sheinbaum reiteró este día 28: “Vamos a plantear la iniciativa con los ejes necesarios y los que recogió la Comisión para la Reforma en los foros y encuestas para mejorar nuestro sistema electoral; no porque una persona u otra no esté de acuerdo no la vamos a presentar; las cámaras de diputados y senadores la discutirán, pero la mayoría va a estar de acuerdo”.

¿TRATO ADECUADO AL VERDE?

“Nosotros no hemos dicho que no, pero tampoco hemos dicho que sí” porque minimizan a los verdes. Las estructuras de Morena no le han dado un trato adecuado al Partido Verde”, así se expresó el gobernador verde (ex PRD) de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, el de la frustrada “Ley esposa”, quien lanzó ataque directo al proyecto de reforma.

Recordemos que Gallardo fue gobernador por imposición de Andrés Manuel López Obrador, quien generó una humillación a la militancia de su propio partido en SLP, que tuvo que tragarse una candidata guinda débil y sin apoyo, ya que la estructura de Morena fue puesta al servicio de Gallardo por “indicaciones” del propio Obrador, a quien no le importó su impresentable pasado.

“El Pollo”, como se le conoce, fue consignado en 2015 a un penal federal de Hermosillo, Sonora, como presunto responsable delincuencia organizada y lavado de dinero, así como el desvío de 200 millones de pesos del erario municipal de Soledad de Graciano Sánchez, a empresas de las que era accionista mayoritario. Aún así, López Obrador lo impuso y ahora él quiere imponer a su esposa; así como a él mismo lo impuso su propio padre, Ricardo Gallardo Juárez, “heredándole” la presidencia municipal.

NADO SINCRONIZADO

La oposición interna de Gallardo es parte de un nado sincronizado, en el que participan otros con casaca guinda, como Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, quien ha reiterado que sin los votos del verde y PT la reforma no pñasará.

Ahora, hay indicios de que está trabajando en su propia versión de reforma electoral que pretendería presentar al Congreso apenas inicie el periodo ordinario de sesiones el próximo 1 de febrero. El zacatecano estaría cabildeando con los del Verde y el PT para lograr una propuesta que no toque el régimen plurinominal con la intención de que su reforma si obtenga los consensos necesarios y adelantarse a Palacio Nacional.

QUINTANA ROO, MONEDA DE CAMBIO

En medio de este desafío interno al liderazgo de Claudia Sheinbaum al frente del proyecto 4T, se encuentra Quintana Roo ante un escenario de correr la misma suerte de San Luis Potosí hace seis años, doblegándola, para terminar de entregarle el estado a Jorge Emilio González a cambio de mantener el apoyo de los 62 diputados y 14 senadores verdes ganados con votos guinda, para respaldar la reforma electoral, verdadero motivo del chantaje.

EL PT EMPODERADO

El coordinador de los diputados del PT, Reginaldo Sandoval, declaró que “la 4T depende de lo que decidan el PT y el Verde; eso hay que decirlo con toda claridad, eso todo el mundo lo sabe. El que quiera engañarse, que se engañe”.

«Somos 500 diputados y para hacer una reforma constitucional se requieren 335 legisladores. ¿Y cuántos tiene Morena? 253. Faltan muchos. Sin el PT no da, sin el Verde no da. Necesitamos sumarnos todos para que dé 335, esa es la aritmética».

«Tenemos el Poder Ejecutivo, tenemos el Poder Legislativo, ganamos por la vía de las elecciones el Poder Judicial, ¿habrá necesidad de una reforma?»

“Jorge Emilio ya decidió que no vamos con la reforma electoral”.

Así las cosas, la sucesión en Quintana Roo avanza con Eugenio Segura y Rafael Marín a la cabeza de dos proyectos. Los aliados parásitos indigestan la reforma electoral y en este proceso los mexicanos y quintanarroense veremos de qué está hecha la presidenta Claudia Sheinbaum. Usted tiene la última palabra.