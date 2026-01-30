Grupo Salinas abona 10 mil mdp al SAT y cubrirá el resto en 18 pagos

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que Grupo Salinas cubrirá un total de 32 mil 132 millones 897 mil 658 pesos por impuestos omitidos, como resultado de resoluciones judiciales firmes. De ese monto, el corporativo ya realizó un primer pago de 10 mil 400 millones 630 mil 537 pesos, mientras que el resto será liquidado en un esquema de 18 parcialidades.

El adeudo original ascendía a 51 mil millones de pesos, luego de que en noviembre de 2025 la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las empresas vinculadas a Ricardo Salinas Pliego debían saldar esa cantidad con el fisco mexicano, derivada de años de litigios, recargos y sanciones acumuladas.

La cifra anunciada por el SAT es menor al monto inicialmente fijado, debido a la aplicación de los descuentos y beneficios fiscales contemplados en la ley, los cuales pueden ser solicitados por cualquier contribuyente. Con ello, Grupo Salinas pagará aproximadamente 37.2 por ciento menos del monto que debía cubrir a más tardar el viernes pasado.

En una tarjeta informativa, el SAT detalló que, conforme al Código Fiscal de la Federación y en acatamiento a resoluciones judiciales, “un grupo empresarial” —sin mencionarlo por su nombre— realizará el pago total en las condiciones ya establecidas, confirmando que una parte ya fue ingresada a la Tesorería de la Federación.

Por su parte, Grupo Salinas señaló que, tras más de dos décadas de controversias fiscales, decidió concluir sus adeudos con las finanzas públicas, aun cuando no comparte el fondo de las resoluciones. A través de redes sociales, el corporativo aseguró que, con este acuerdo, ya no mantiene pendientes fiscales con el gobierno federal.

Hasta la semana pasada, el conglomerado aún enfrentaba la obligación de pagar los 51 mil millones de pesos, luego de una larga cadena de recursos legales y señalamientos públicos sobre presunta persecución política. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que, incluso en los últimos días del plazo, la empresa manifestó su disposición a pagar, aunque buscaba una reducción del monto.

El SAT no precisó si los poco más de 32 mil millones de pesos corresponden únicamente al adeudo de 51 mil millones que debía liquidarse de inmediato o si forman parte de un monto mayor, que en distintos momentos el gobierno federal ha estimado en más de 74 mil millones de pesos.

En tanto, Grupo Salinas afirmó que este pago busca cerrar el capítulo del conflicto fiscal y concentrarse en sus actividades productivas. “Es momento de dar vuelta a la página, dejar atrás la persecución y enfocarnos en seguir generando valor para México, nuestros clientes y las más de 200 mil familias que dependen de nuestro grupo empresarial”, señaló.