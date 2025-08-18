Alista Tren Maya estrategia turística con hoteleros de Chetumal y Bacalar

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- El Tren Maya en Chetumal trabaja en la recopilación de información de los distintos centros de hospedaje de la zona sur de Quintana Roo, con el objetivo de presentarla a la Dirección General del proyecto y, eventualmente, incluirlos en los paquetes turísticos que se promueven a nivel nacional, informó el teniente coronel Ángel Rendón, jefe de la estación en la capital del estado.

El funcionario explicó que los responsables locales han sido invitados a visitar diversos establecimientos turísticos, tanto en Chetumal como en Bacalar, para recabar datos y generar propuestas. Sin embargo, subrayó que la integración final de estas opciones en los paquetes promocionales depende exclusivamente de la Dirección General del Tren Maya.

“Los paquetes turísticos se diseñan en el corporativo. Las promociones que se ven en la página oficial no son locales, sino generales, abarcando toda la Península y los estados donde circula el tren”, puntualizó Rendón.

Actualmente, en la página oficial se ofrecen recorridos como “Entre Lagunas y Leyendas”, que contempla cuatro días y tres noches, con paradas en Chetumal, Bacalar y Tulum.

Día 1: Recorrido por la bahía de Chetumal y alojamiento.

Recorrido por la bahía de Chetumal y alojamiento. Día 2: Visita a la Laguna de los Siete Colores en Bacalar; traslado a Tulum y hospedaje en el Hotel Mundo Maya.

Visita a la Laguna de los Siete Colores en Bacalar; traslado a Tulum y hospedaje en el Hotel Mundo Maya. Día 3: Recorrido por la zona arqueológica de Tulum y el Parque del Jaguar; experiencia de snorkel; traslado a Bacalar para paseo en pontón; pernocta en Chetumal.

Recorrido por la zona arqueológica de Tulum y el Parque del Jaguar; experiencia de snorkel; traslado a Bacalar para paseo en pontón; pernocta en Chetumal. Día 4: Caminata por el Malecón de Chetumal y vuelo de regreso al AIFA.

Otro paquete es “Mares y Lagunas”, que conecta Tulum, Bacalar y Chetumal, con actividades que incluyen recorridos arqueológicos, experiencias acuáticas y estancias en hoteles asociados al proyecto.

Rendón aclaró que, por ahora, los paquetes no se cotizan en línea, sino que deben solicitarse vía telefónica, correo electrónico o a través de un call center oficial del Tren Maya.