Sheinbaum asegura que no se caerá en provocaciones por movilizaciones de la CNTE

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CIUDAD DE MÉXICO.- Ante el anuncio de un posible recrudecimiento de las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno no caerá en provocaciones y garantizó que la inauguración de la Copa Mundial de Futbol 2026 se desarrollará sin contratiempos.

Durante su conferencia matutina, la mandataria consideró que detrás de algunas acciones podrían existir grupos ajenos al magisterio que buscan generar confrontación con las autoridades.

“Hay grupos que nos quieren provocar y no necesariamente son maestros. Lo que buscan es que haya represión y que antes de la inauguración la nota sea que el Gobierno de México reprime, pero eso no lo van a tener”, afirmó.

Sheinbaum recordó que en los próximos días también se conmemora el aniversario del 10 de junio, fecha históricamente vinculada a movilizaciones sociales, por lo que reconoció que podrían presentarse escenarios de tensión.

“No vamos a caer en provocaciones. Vamos a buscar los mejores esquemas para garantizar la tranquilidad y se va a desarrollar bien la inauguración de la Copa del Mundo”, sostuvo.

Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, reiteró el llamado a la CNTE para alcanzar acuerdos que permitan levantar el plantón instalado en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

La funcionaria pidió considerar las afectaciones que las movilizaciones generan a estudiantes que están por concluir el ciclo escolar, así como a comerciantes y habitantes de la zona.

“Convocamos a la responsabilidad colectiva. Hay millones de personas que trabajan, estudian y realizan diversas actividades. Es fundamental que el ejercicio del derecho a la protesta coexista con los derechos de quienes habitan y transitan en la ciudad”, expresó.

Rodríguez informó que continúan las mesas de diálogo con las distintas secciones de la Coordinadora, particularmente las de Chiapas, Oaxaca y Zacatecas, además de la representación nacional del movimiento.

Señaló que varias de las demandas planteadas ya han sido atendidas, mientras que otras permanecen en análisis y negociación entre ambas partes.

Finalmente, la titular de Gobernación hizo un llamado a que toda manifestación pública se realice de manera pacífica y con respeto a los derechos humanos y de terceros.

“Este es un gobierno que dialoga, que no utiliza la represión y que mantiene la atención permanente a las demandas de los distintos sectores”, concluyó.