Sheinbaum llama a extremar precauciones por el avance de la tormenta tropical Boris

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a la población a mantenerse informada y tomar precauciones ante el avance de la tormenta tropical “Boris”, que este lunes continúa generando condiciones de riesgo en varios estados del Pacífico mexicano.

Durante su conferencia matutina, la mandataria informó que autoridades de Protección Civil, la Secretaría de Marina y organismos meteorológicos mantienen un monitoreo permanente del fenómeno, cuya evolución podría provocar lluvias intensas y afectaciones en diversas regiones del país.

De acuerdo con los reportes oficiales, “Boris” se localizaba a aproximadamente 80 kilómetros al suroeste de Punta Maldonado, Guerrero, y mantiene una trayectoria que podría impactar principalmente a estados del sur y occidente del territorio nacional.

Las autoridades prevén precipitaciones de consideración en Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Colima y algunas zonas de Jalisco, donde existe riesgo de inundaciones, deslaves, encharcamientos y aumento en los niveles de ríos y arroyos.

El Servicio Meteorológico Nacional, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, mantiene una zona de prevención por efectos de tormenta tropical desde Lagunas de Chacahua, en Oaxaca, hasta Tecpan de Galeana, en Guerrero.

Sheinbaum subrayó que, aunque Boris conserva la categoría de tormenta tropical, las lluvias asociadas al sistema podrían alcanzar niveles importantes, especialmente en comunidades costeras y zonas montañosas.

“Es muy importante que tomen sus precauciones”, expresó la presidenta al exhortar a la población a seguir los avisos emitidos por Protección Civil, la Comisión Nacional del Agua, el Servicio Meteorológico Nacional y las autoridades estatales y municipales.

Asimismo, informó que el Gobierno de México mantiene listos los protocolos de atención a emergencias, entre ellos el Plan DN-III-E de la Secretaría de la Defensa Nacional y el Plan Marina, para brindar apoyo inmediato en caso de afectaciones.

Las autoridades reiteraron el llamado a evitar cruzar corrientes de agua, mantenerse alejados de zonas de riesgo y consultar únicamente información proveniente de fuentes oficiales mientras continúa el monitoreo de la tormenta tropical “Boris”.