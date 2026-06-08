Cae en Isla Mujeres presunto pandillero vinculado a 11 homicidios en Illinois

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CANCÚN.- Autoridades de Quintana Roo, en coordinación con agencias de seguridad de Estados Unidos, detuvieron en la zona continental de Isla Mujeres a Jesús “N”, de 27 años de edad, quien era buscado por la justicia estadounidense por su presunta participación en diversos homicidios y tentativas de asesinato cometidos en el estado de Illinois.

La captura fue dada a conocer durante la Mesa de Seguridad por el fiscal general del estado, Raciel López Salazar, quien informó que el operativo se realizó a partir de una solicitud de colaboración emitida por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals Service).

De acuerdo con las autoridades, la petición se originó luego de que se obtuviera información sobre la posible presencia del prófugo en territorio quintanarroense, lo que permitió desarrollar labores de inteligencia para ubicarlo.

Las investigaciones condujeron a los agentes hasta la avenida Gastón Alegre López, en la zona continental de Isla Mujeres, donde el sujeto fue localizado y asegurado sin que se reportaran incidentes.

Según información proporcionada por las autoridades estadounidenses, Jesús “N” es identificado como presunto integrante de la pandilla Latin Kings y enfrenta cargos por homicidio en primer grado relacionados con hechos ocurridos desde octubre de 2018 en Illinois.

Además, forma parte de una investigación más amplia en la que varias personas son señaladas por su presunta participación en al menos 11 homicidios y diversos intentos de asesinato registrados en esa entidad de Estados Unidos.

Tras su detención, el hombre fue puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración para continuar con los procedimientos legales correspondientes y facilitar su entrega a las autoridades estadounidenses que lo requieren para enfrentar los cargos en su contra.