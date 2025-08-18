Resuelto tema de distribución de combustible en zonas del sur del país: Claudia Sheinbaum

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el desabasto de gasolina en algunos puntos del país “ya se resolvió”.

En la mañanera de este lunes en Palacio Nacional, indicó que se trató de una problemática “de algunos días”.

A pregunta sobre el tema, la mandataria federal insistió —como lo dijo el viernes pasado en la mañanera que se realizó en Chetumal, Quintana Roo— que hubo un problema con la contratación de pipas que distribuyen el combustible.

Asimismo, criticó a medios informativos que por un lado presentaron el tema del desabasto y a la par censuraron el apoyo de Pemex a Cuba con el envío de petróleo ante la crisis energética que enfrenta la isla.

“¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?”, cuestionó al respecto la jefa del Ejecutivo federal.

“Expliqué claramente que hubo un problema con la contratación de las pipas que distribuyen el combustible. Y en el caso de Chiapas hubo un problema con una bomba que también ya se resolvió, particularmente para la gasolina premium. Entonces ya está resuelto, si todavía queda algún tema ya se resolvió, fue una cuestión de algunos días”, aseveró.