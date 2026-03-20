Alistan envío de 30 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba desde Yucatán

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PROGRESO, Yuc.- Un cargamento de 30 toneladas de ayuda humanitaria —integrado por alimentos, medicamentos, equipo tecnológico y otros insumos— se encontraba listo para partir hacia Cuba desde los muelles pesqueros de Chelem, en el municipio de Puerto Progreso.

La iniciativa es impulsada por activistas nacionales y extranjeros, quienes participaron en la carga de la embarcación denominada Granma 2.0, nombre que hace referencia al histórico yate utilizado por Fidel Castro y miembros del Movimiento 26 de Julio para trasladarse de México a la isla e iniciar la revolución cubana.

Se prevé que el barco llegue a territorio cubano el 21 de marzo, aunque el arribo dependerá de las condiciones climáticas y marítimas durante la travesía.

Además, la flotilla denominada Nuestra América, integrada por 25 personas, informó que desde Isla Mujeres partirán también dos veleros, cada uno con tres toneladas de ayuda destinadas a la población de la isla.

Thiago Ávila, integrante del grupo, explicó que el envío no sólo busca entregar insumos básicos como alimentos, medicamentos y equipo médico, sino también expresar un mensaje de solidaridad internacional en el contexto actual.

El activista, quien forma parte de la organización internacional Global Sumud, señaló que Cuba ha mantenido históricamente una postura solidaria con diversas causas, especialmente en regiones afectadas por conflictos.

Indicó que las donaciones serán recibidas por el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, encargado de su distribución entre la población.

Por su parte, el embajador de Cuba en México, Eugenio Martínez Enríquez, difundió imágenes y videos del proceso de carga de la embarcación y agradeció las muestras de apoyo.

A través de redes sociales, destacó la movilización solidaria y el envío de insumos provenientes tanto de México como de otros países, como parte de la iniciativa Convoy Nuestra América.