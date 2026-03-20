Gobierno de Playa del Carmen fortalece la transparencia y la rendición de cuentas

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PLAYA DEL CARMEN.- Con el objetivo de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, el gobierno municipal de Playa del Carmen, encabezado por la presidenta Estefanía Mercado, llevó a cabo una reunión de trabajo, a través del Órgano Interno de Control (OIC), con enlaces de las distintas dependencias municipales, de cara al proceso de la declaración patrimonial y de intereses, correspondiente al ejercicio fiscal 2025, a realizarse en mayo.

Durante el encuentro, la titular del Órgano Interno de Control (OIC), Cristina Alcérreca Manzanero, destacó la importancia de este ejercicio como una herramienta fundamental para prevenir faltas administrativas y garantizar que las y los servidores públicos actúen con integridad.

La funcionaria subrayó que la instrucción de la presidenta municipal es privilegiar una política preventiva, mediante el acompañamiento y asesoría constante al personal, a fin de evitar omisiones que puedan derivar en responsabilidades administrativas.

Asimismo, recordó que el municipio logró un hecho histórico al alcanzar el 100 por ciento de cumplimiento en la presentación de declaraciones patrimoniales el año anterior, por lo que hizo un llamado a refrendar este resultado.

Por su parte, el director general de Control de Gestión del OIC, Luis Enrique Cardeña Peña, informó que el esquema de trabajo a seguir contempla la capacitación de 500 servidores públicos, quienes serán los enlaces en las dependencias.

Además, se realizará la difusión de materiales informativos y el despliegue de brigadas de apoyo para atender dudas y acompañar a las y los trabajadores durante el llenado de sus declaraciones.

También se instalarán de módulos de atención en diversas dependencias con asistencia técnica personalizada, a fin de facilitar el proceso a más de 5 mil servidores públicos.

Finalmente, señaló que las capacitaciones estarán a cargo de David del Ángel Nápoles Contreras, encargado del registro y control de las declaraciones patrimoniales.

Con estas acciones, el gobierno municipal refrenda su compromiso con la transparencia, la legalidad y el ejercicio responsable del servicio público en el cumplimiento oportuno de esta obligación.