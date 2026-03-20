Tren Maya lanza paquetes turísticos para Semana Santa

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CANCÚN.- El director del Tren Maya, Óscar David Lozano, anunció el lanzamiento de paquetes turísticos para Semana Santa, que integran transporte ferroviario, hospedaje, actividades recreativas y, en algunos casos, vuelos operados por Mexicana de Aviación.

De acuerdo con el funcionario, se trata de 10 opciones turísticas ya aprobadas, con salidas tanto desde la Ciudad de México como para visitantes que llegan directamente a destinos del sureste, entre ellos Cancún, Mérida, Tulum, Campeche, Chetumal, Cozumel y Palenque.

Entre los recorridos destacan rutas como “Ruta de las Maravillas”, que conecta Mérida, Chichén Itzá y Valladolid, así como “Alma libre en el Caribe”, que abarca destinos como Tulum, Playa del Carmen, Bacalar y Chetumal.

Los paquetes contemplan vuelo redondo —en los casos aplicables—, hospedaje en hoteles administrados por el Grupo Mundo Maya, traslados, acceso a zonas arqueológicas y recorridos turísticos en distintos puntos del sureste.

Lozano explicó que esta oferta también busca incentivar el uso del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, al integrar el transporte aéreo dentro de la experiencia completa de viaje.

Asimismo, se incluyeron alternativas sin vuelo para turistas que arriban por cuenta propia a la región, con el objetivo de ampliar la cobertura del servicio y facilitar el acceso a los paquetes.

El director del Tren Maya indicó que los itinerarios están enfocados en sitios arqueológicos como Chichén Itzá, Palenque, Uxmal, Tulum y Calakmul, donde además se ubican complejos hoteleros vinculados al proyecto.

Añadió que las reservaciones podrán realizarse a través de plataformas digitales, código QR, call center o vía web, con tiempos de respuesta menores a 24 horas para la confirmación de los servicios.

Durante su intervención, el funcionario protagonizó un momento anecdótico al cometer un lapsus al referirse a los servicios del tren gastronómico, lo que provocó risas entre los asistentes.