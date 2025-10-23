‘Alito’ explota contra el PAN: “Nosotros no nos doblamos, ustedes sí

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, arremetió contra el Partido Acción Nacional (PAN) luego de que su presidente, Jorge Romero, anunciara el fin de la alianza entre ambas fuerzas políticas para futuras elecciones.

“En lugar de aguantar, tener carácter como lo ha hecho el PRI, enfrentar a este gobierno cínico y corrupto de Morena, ahora salen a lloriquear diciendo que le quieren echar la culpa al PRI”, declaró Moreno en entrevista con medios desde el Senado.

El priista recordó que en las elecciones de 2024, cuando PRI, PAN y PRD compitieron juntos, las principales candidaturas —como la presidencial de Xóchitl Gálvez y la de Santiago Taboada en la Ciudad de México— fueron propuestas del PAN.

Moreno reprochó que Acción Nacional busque “lavarse la cara” y culpar al PRI, cuando fue el gobierno de Morena el que los acusó de presuntos actos de corrupción relacionados con el llamado “Cártel Inmobiliario”.

“No es una manera leal, una manera derecha, porque el gobierno les pega dos, tres sopetones por ese tema y salen corriendo, asustados”, lanzó.

El exgobernador de Campeche aseguró que el PRI mantiene su vocación aliancista, pero también su autonomía política. Dijo que su partido está listo para competir en las elecciones intermedias de 2027.

“El PRI está listo para competir en los 300 distritos y las 17 gubernaturas; somos un partido opositor firme, no nos doblan ni nos intimidan”, afirmó.

El pasado 18 de octubre, Jorge Romero anunció que el PAN pondría fin a su alianza con el PRI y PRD como parte de un proceso de relanzamiento interno.