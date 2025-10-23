‘Una invitación no viola la ley’: Noroña desafía a que lo denuncien por viaje a Palestina

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El senador Gerardo Fernández Noroña desafió a la oposición a que lo denuncie ante las críticas que ha recibido sobre que estaría violando la Ley de Responsabilidades Administrativas por recibir un viaje de regalo de Palestina.

Rechazó que incurra en algo ilegal, pues las invitaciones a senadores son comunes y el Senado también cubre gastos cuando se realizan invitaciones a delegaciones extranjeras.

“Una invitación no viola esa ley. Es una invitación de toda una actividad, de toda una serie de jornadas. No es una invitación solo del vuelo. Pero si creen que es algo chueco, pues que procedan”, desafió el senador morenista.

Sin embargo, indicó que habrá gastos que correaran por su cuenta, aunque no precisó cuáles. “Todo lo demás yo me hago cargo”, dijo.

No implicaría uso de recursos públicos, pues por eso solicitará licencia del 24 al 2 de noviembre.

“¿Cómo va a decir con recursos públicos si estoy pidiendo licencia? A ver, explíquenme ese misterio por resolver. Si no voy comisionado por el Senado, si estoy pidiendo licencia para el viaje, si no estoy pidiendo una autorización para hacer ese viaje a nombre del Senado de la República, ¿de dónde salen los recursos públicos? A ver, explícame eso, eso sí me interesa mucho que me lo expliques”, dijo.

El senador Gerardo Fernández Noroña, que recientemente mostró cuánto dinero tenía en su cuenta bancaria, criticó que la oposición esté cuestionando la salida.

“Son simpáticos, están justificando el genocidio del pueblo palestino. Ese es el tema de fondo. Están desviando, que metan las denuncias, lo que quieran. Están desviando el tema de fondo, están masacrando al pueblo palestino”, dijo.

“Es una cosa gravísima. Están matando de hambre a niños, niñas. Es un drama. Y me salen con trivialidades”, añadió el senador.

Rechazó que su salida sea “turismo político”, y sólo está haciendo un acto de solidaridad con el pueblo palestino.

Fuente: El Financiero