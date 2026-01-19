Aliados de la 4T complican reforma electoral presidencial

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que trascendieran algunos ejes de la iniciativa de reforma electoral que prepara la presidenta Claudia Sheinbaum, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) marcó distancia y advirtió que no acompañará cambios que reduzcan el número de legisladores plurinominales ni que impliquen recortes al financiamiento público de los partidos políticos.

El senador Jorge Carlos Ramírez Marín sostuvo que el PVEM no respaldará una reforma que debilite la representación de las minorías ni que comprometa la autonomía de las autoridades electorales. Afirmó que una reducción de plurinominales, tal como se ha planteado de manera preliminar, generaría una desventaja estructural para fuerzas políticas distintas a las mayoritarias.

En la misma línea, el senador Luis Armando Melgar señaló que, con la información conocida hasta ahora, las propuestas que circulan no fortalecen la democracia ni amplían la participación ciudadana. Subrayó que la representación proporcional ha sido un pilar del sistema electoral desde la década de los setenta, al permitir la inclusión de partidos que no ganan distritos de mayoría y favorecer la alternancia política.

Al interior del PVEM, la postura es prácticamente unánime. Un operador del partido aseguró que la dirigencia de Jorge Emilio González, “El Niño Verde”, ya definió no acompañar la reforma en los términos que se han filtrado públicamente. Incluso, legisladores verdes acordaron rechazar cualquier iniciativa que reduzca plurinominales o recorte en 30 por ciento el financiamiento público, y pusieron sobre la mesa una contrapropuesta: distribuir de manera equitativa los recursos entre todos los partidos.

La resistencia del PVEM, sumada a las reservas del Partido del Trabajo (PT), ha obligado al gobierno federal a posponer la presentación formal de la reforma electoral. Fuentes cercanas a las negociaciones señalan que la presidenta ha tenido que abrir un proceso de diálogo más intenso con sus aliados. En este contexto, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, reconoció en varias ocasiones que una reforma constitucional no puede avanzar sin el respaldo del Verde y del PT.

Sheinbaum, por su parte, ha reiterado que la iniciativa continúa en elaboración y que será presentada a inicios de febrero, con el objetivo central de reducir el costo del sistema electoral.

Divisiones en el PT

En el PT, la discusión ha evidenciado tensiones internas. El coordinador de su bancada en San Lázaro, Reginaldo Sandoval, consideró innecesaria una reforma electoral y recordó que bajo las reglas actuales la izquierda logró vencer a la oposición. Además, advirtió que cualquier cambio constitucional requiere forzosamente los votos del PT y del PVEM.

“Quien piense que esto se puede resolver sin nosotros se engaña solo”, afirmó en conferencia de prensa.

No obstante, el dirigente nacional del PT, Alberto Anaya, difundió posteriormente un mensaje en el que expresó respaldo a la reforma impulsada por la presidenta, tras una reunión con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. Sandoval matizó esa versión y aclaró que dicho encuentro no implicó aval alguno, ya que la iniciativa aún no existe formalmente.

Otros legisladores petistas coincidieron en que el acuerdo fue únicamente abrir una mesa de diálogo para analizar el proyecto, no aprobarlo de manera automática.

Presiones y tensiones

La inconformidad de los partidos aliados ha dejado en evidencia que Morena, por sí solo, no cuenta con los votos necesarios para impulsar una reforma constitucional. El debate, además, ha expuesto fricciones dentro del propio bloque oficialista, donde PVEM y PT dependen de las reglas electorales vigentes para mantener o ampliar su presencia política.

La discusión ocurre en paralelo a negociaciones clave rumbo a las elecciones intermedias de 2027, particularmente en estados donde el PVEM tiene un peso relevante, como San Luis Potosí y Quintana Roo. En ese contexto, las diferencias entre Morena y sus aliados se han agudizado, incluso con versiones de presiones políticas.

Fuentes extraoficiales señalan que desde el entorno de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral se habría advertido al PVEM sobre posibles investigaciones financieras, una versión que añade tensión al proceso. Pese a ello, la presidenta Sheinbaum ha reiterado su confianza en que, una vez conocida la propuesta final, tanto el PT como el Verde terminarán sumándose al proyecto.