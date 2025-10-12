Mara Lezama reafirma su compromiso con el CRIT Quintana Roo y el Teletón 2025

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- Al participar en el Teletón 2025 “Teletón Cambia Todo, Tú Cambias Todo”, la gobernadora Mara Lezama Espinosa expresó a todas y todos a quienes integran esta gran familia que no están solas ni están solos, que este gobierno humanista con corazón feminista los acompañará como lo ha hecho a lo largo de 18 años.

Mara Lezama destacó que el Centro de Rehabilitación Integral Teletón (CRIT) es producto de una suma de voluntades, desde donde se ha logrado transformar la vida de muchos seres humanos. “Pero estamos aquí para decirles que sí se puede, que estamos aquí para apoyarles porque queremos que estas niñas y niños cumplan sus sueños”, dijo.

Durante el evento, la gobernadora de Quintana Roo invitó a las y los quintanarroenses a donar, aportar y apoyar la tarea del CRIT de Quintana Roo, por lo que agradeció a todos los que se suman al boteo. “Hoy es el día en que todos debemos donar para llegar a la meta de este año”, dijo Mara Lezama.

Acompañada de la presidenta honoraria del DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa, agradeció el trabajo de todas las personas que hacen una labor extraordinaria, pero también a los cientos de mexicanas y mexicanos que con un granito se arena se hace posible.

Paolo Sergio Montero Jáquez, director general de CRIT Quintana Roo, destacó que Mara Lezama se ha sumado a esta tarea voluntaria desde hace 18 años. “Somos afortunados de tener este apoyo, pues trabajamos todos los días para atender a las niñas y niños de Quintana Roo”, afirmó.

Informó que ya son más de mil 200 niñas y niños de Quintana Roo que reciben atención en el CRIT.

Durante su visita al CRIT, Mara Lezama atendió y escuchó a quienes reciben atención y servicios. Asimismo, entregó el donativo que corresponde al Gobierno del Estado. Además, felicitó a Cristian José González Vázquez, de 13 años de edad, que obtuvo 3 medallas, 2 de oro y una de bronce, en una reciente participación en la disciplina de danza deportiva, en Aguascalientes.

Estuvieron en esta visita el secretario de Salud Flavio Carlos Rosado; el secretario del Ayuntamiento de Benito Juárez, Pablo Gutiérrez Fernández; la directora médica del CRIT, Azeneth Valdez Clara, así como Elena, Evelyn y Zoe, quienes reciben atención en este Centro.