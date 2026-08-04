Piden revisar situación legal de dos escuelas militarizadas en Chetumal tras instrucción de la SEP

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- Al menos dos escuelas privadas que ofrecen una formación bajo el esquema de educación militarizada operan actualmente en Quintana Roo, pese a que esta modalidad no está contemplada dentro del marco jurídico que regula el sistema educativo nacional, afirmó la asociación Padres Aliados de la Educación de Quintana Roo.

El representante de la organización, Héctor Santín Gómez, informó que ambos planteles se encuentran en Chetumal: uno imparte educación básica y el otro nivel medio superior.

La asociación consideró acertada la decisión de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de revisar las instituciones que utilizan denominaciones como “militar”, “militarizada” o “castrense”, con el propósito de verificar que operen conforme a la legislación vigente y evitar que continúen ofreciendo servicios fuera del marco legal.

La revisión fue ordenada por la autoridad federal después del fallecimiento de una menor durante un campamento de verano organizado por una academia militarizada en Tamaulipas, hecho que abrió un debate nacional sobre la supervisión de este tipo de escuelas.

Santín Gómez señaló que, hasta ahora, la organización no ha recibido denuncias o quejas relacionadas con los dos planteles identificados en Quintana Roo. No obstante, consideró indispensable que las autoridades educativas corroboren su situación jurídica y la validez oficial de los estudios que ofrecen.

Indicó que, en distintos estados del país, existen instituciones que se promocionan como escuelas militarizadas sin contar con los permisos correspondientes o con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), por lo que la revisión permitirá brindar certeza a las familias.

El representante aseguró tener conocimiento de que la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ) ya inició el seguimiento de la instrucción emitida por la SEP, por lo que confió en que en las próximas semanas se den a conocer los resultados de las inspecciones.

Añadió que las escuelas de este tipo representan un porcentaje reducido dentro del sistema educativo, pero enfatizó que cualquier proceso de supervisión debe privilegiar la seguridad de los estudiantes y el cumplimiento de la normatividad.

La SEP estableció que la formación militar corresponde únicamente a las instituciones educativas de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional, por lo que ordenó a las autoridades estatales inspeccionar los planteles privados que utilicen esa denominación.

En caso de detectar irregularidades, la dependencia federal instruyó suspender sus actividades e iniciar los procedimientos para su clausura definitiva. Asimismo, las escuelas deberán entregar la documentación académica de sus alumnos para garantizar la continuidad de sus estudios y devolver los pagos realizados por servicios que no lleguen a prestarse, como reinscripciones, uniformes o útiles escolares.

La autoridad educativa sostuvo que esta medida busca proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes, además de fortalecer un modelo educativo basado en la cultura de paz y el respeto a los derechos humanos.