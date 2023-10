AMLO pide a trabajadores del Poder Judicial ‘no dejarse manipular’ por fideicomisos

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador llamó a los trabajadores del Poder Judicial a no dejarse manipular por el tema de la reducción de fideicomisos pues la reforma en este órgano no contempla reducciones en sus salarios o prestaciones.

El mandatario fue claro al referir que la iniciativa lo que busca es quitar los privilegios y lujos de los altos mandos de la institución, por lo que aseguró que a los trabajadores “no se les va a afectar”.

“Entonces que insulten, que hagan lo que consideren, son libres, pero que no se dejen manipular, los trabajadores a ellos no se les va a afectar en nada, absolutamente y claro que los líderes, ya sabemos, no, líderes charros también viven colmados de atenciones, de privilegios, ellos ahí están recibiendo instrucciones no defendiendo a los trabajadores”, explicó el tabasqueño.

En este contexto, el jefe del Ejecutivo insistió que el recorte presupuestal es similar a lo que se implementó en el Poder Ejecutivo e incluso hizo un llamado a que los trabajadores de la Corte le pregunten a los empleados del gobierno federal sobre los beneficios.

“Que les pregunten a los del Poder Ejecutivo; que no los usen, que no los manipulen, ellos mismos se dan cuenta de la vida de que se dan los ministros, los de arriba”, apuntó.

Trabajadores del Poder Judicial realizaron protestas en diversas partes del país para exigir que no se eliminen 13 de los 14 fideicomisos de los organismos judiciales, como se propone en una iniciativa promovida por Morena en la Cámara de Diputados.

Los trabajadores argumentaron que la eliminación de estos fondos afectaría principalmente a las prestaciones y a su salario que reciben, en vez de a los ingresos de los magistrados, ministros y jueces.

