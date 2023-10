Britney Spears revela que abortó con Justin Timberlake: ‘Él no quería ser padre’

Comparte esta Noticia

NUEVA YORK.- Britney Spears está revelando muchos detalles sobre su vida en su nuevo libro de memorias “The Woman in Me”, en donde dio a conocer una que abortó durante su relación con Justin Timberlake cuando ambos rondaban los 20 años durante los 2000.

La Princesa del Pop compartió que su embarazo fue “una sorpresa” pero no “una tragedia”.

“Quería mucho a Justin. Siempre esperé que algún día tuviéramos una familia juntos. Esto sólo sería mucho antes de lo que había previsto”, escribe en un extracto publicado por People.

La cantante explicó que su ex no se alegró con la llegada de un bebé entre ambos, pues aseguraba que eran muy jóvenes y no estaban listos para una responsabilidad tan grande.

“Pero Justin definitivamente no estaba contento con el embarazo. Decía que no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes”, continúa Spears.

Britney explicó que ella si hubiera tenido al bebé, sin embargo, cedió a los deseos de su ex pues él definitivamente no quería ser padre, por lo que después de algunas discusiones desgarradoras acordaron que ella tendría un aborto.

“Estoy segura de que la gente me odiará por esto, pero acepté no tener el bebé. No sé si fue la decisión correcta. Si hubiera dependido sólo de mí, nunca lo habría hecho. Y, sin embargo, Justin estaba tan seguro de que no quería ser padre”.

Britney sentía que Justin era el amor de su vida cuando estaban juntos, y alrededor de finales de 2000 se enteró de que estaba embarazada.

Antes de la publicación del libro, algunas fuentes dijeron en exclusiva a Page Six que Timberlake, de 42 años, había estado “preocupado” por lo que Spears, de 41, iba a compartir de su relación.

Britney y Justin empezaron a salir en 1999, cuando eran adolescentes, tras su sonada ruptura en 2002, Timberlake insinuó en una entrevista con Barbara Walters que Spears le había engañado, algo que la cantante de “Toxic” no confirmó ni negó en su momento.

El documental “Framing Britney Spears”, nominado a un Emmy en 2021 por el New York Times, analizaba las acusaciones y ponía bajo la lupa el tratamiento que los medios de comunicación daban a la superestrella de la música, lo que llevó a Timberlake a pedir disculpas tardías a la cantante.

El integrante de *NSYNC volvió a apoyar públicamente a Spears a finales de ese año después de que ella hablara por primera vez en un tribunal abierto sobre su “abusiva” tutela de 13 años, que desde entonces ha terminado.

Spears no respondió a ninguna de las publicaciones de Timberlake en las redes sociales, aunque desde entonces ha compartido fotos de los ex y vídeos de ella bailando al ritmo de su música.

Fuente: Excélsior