Polémica en Felipe Carrillo Puerto por presuntas bajas masivas en nómina municipal

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FELIPE CARRILLO PUERTO.- La administración municipal encabezada por Mary Hernández enfrenta una creciente ola de críticas e inconformidad luego de que presuntamente más de 250 trabajadores del Ayuntamiento no fueran recontratados, situación que ha generado incertidumbre entre decenas de familias del municipio.

De acuerdo con testimonios de personas afectadas, las bajas laborales habrían ocurrido de manera repentina y sin previo aviso, provocando molestia entre empleados que durante varios años desempeñaron funciones en distintas áreas del gobierno municipal.

La polémica comenzó a intensificarse tras la difusión en redes sociales de un oficio presuntamente entregado a uno de los trabajadores afectados, documento que rápidamente generó reacciones y cuestionamientos hacia la administración local.

Hasta el momento, el Ayuntamiento no ha emitido una postura oficial para aclarar si las bajas corresponden a una reestructuración administrativa, ajustes presupuestales o una depuración de nómina, lo que ha incrementado el descontento entre ciudadanos y empleados.

En medio de la controversia, también comenzaron a circular versiones sobre la posible existencia de “aviadores” dentro de la nómina municipal; sin embargo, ninguna autoridad ha confirmado o desmentido públicamente estos señalamientos.

Las críticas se han dirigido directamente hacia el gobierno municipal, al que diversos sectores acusan de mantener silencio frente a una problemática laboral que afecta a cientos de familias en Felipe Carrillo Puerto.

Mientras continúan las especulaciones y la inconformidad social, trabajadores afectados exigen transparencia, información clara y una explicación oficial sobre las decisiones tomadas al interior del Ayuntamiento.