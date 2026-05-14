Mara Lezama inaugura Encuentro Cultural 2026 con participación de más de 600 estudiantes

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CANCÚN.- La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, encabezó junto con la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta, la inauguración de la Tercera Edición del Encuentro Cultural 2026, realizado en el Teatro de la Ciudad de Cancún.

En esta edición participan 24 escuelas secundarias y más de 600 estudiantes, quienes presentan diversas expresiones artísticas y culturales representativas de distintas regiones del país.

Durante el acto inaugural, Mara Lezama destacó que este tipo de actividades fortalecen la identidad cultural, las tradiciones y la sana convivencia entre las juventudes quintanarroenses.

Acompañada por la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa, la mandataria estatal señaló que el encuentro representa un espacio donde las y los jóvenes pueden demostrar su talento, creatividad y respeto por las tradiciones.

Por su parte, Ana Paty Peralta afirmó que estos espacios contribuyen al desarrollo integral de las juventudes y permiten que las y los estudiantes se expresen libremente a través del arte y la cultura.

En el evento, Fernando Peralta Rivera, asesor de la Coordinación General de Asesores, explicó que este Encuentro Cultural forma parte del Programa Cívico Cultural del actual ciclo escolar, iniciativa que busca fortalecer la participación estudiantil y la convivencia familiar.

Indicó además que, luego de una década sin realizarse, estas actividades fueron retomadas durante la actual administración estatal.

Como parte del programa se desarrollan concursos de declamación, oratoria, escoltas de bandera, poesía coral y presentaciones de bandas regionales, además de actividades relacionadas con la historia y cultura de Quintana Roo.

Durante la jornada cultural, las y los estudiantes realizaron bailes regionales representativos de estados como Quintana Roo, Oaxaca, Nuevo León, Yucatán y Veracruz.

Al evento también asistieron Luis Alberto Tun Calderón, Carlos López Jiménez, docentes, madres y padres de familia.