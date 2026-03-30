Amnistía Internacional alerta por riesgos de represión en el Mundial 2026

Comparte esta Noticia

NUEVA YORK.- La organización Amnistía Internacional alertó sobre los riesgos que podrían rodear a la Copa Mundial de la FIFA 2026, al advertir que el torneo podría convertirse en un espacio donde se intensifiquen prácticas represivas y violaciones a los derechos humanos.

En su informe titulado “La humanidad debe triunfar: Defender los derechos y abordar la represión en la Copa Mundial de la FIFA 2026”, la organización señaló que el discurso de unidad promovido por la FIFA contrasta con acciones gubernamentales que, en su opinión, resultan excluyentes y autoritarias.

Aunque subrayó que aún hay margen para corregir el rumbo, Amnistía Internacional hizo un llamado a los gobiernos anfitriones —México, Estados Unidos y Canadá— para que garanticen el respeto a los derechos humanos conforme a estándares internacionales. Asimismo, instó a la FIFA, federaciones y patrocinadores a asumir un papel activo en la protección de aficionados, jugadores, periodistas, trabajadores y comunidades locales.

El informe pone especial énfasis en el contexto de Estados Unidos, país que albergará la mayoría de los partidos. Según la organización, las políticas migratorias han generado un entorno de “emergencia en derechos humanos”, marcado por detenciones masivas, deportaciones y operativos de agencias como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

De acuerdo con Amnistía, en 2025 se registraron más de 500 mil deportaciones, una cifra que —señala— refleja un debilitamiento de las garantías de debido proceso y un impacto directo en la libertad y seguridad de migrantes y refugiados.

Además, la ONG advirtió que estas políticas han generado temor en comunidades enteras, situación que podría extenderse a los visitantes internacionales durante el Mundial. También señaló que algunas ciudades sede, como Dallas, Houston y Miami, han establecido acuerdos de colaboración entre policías locales y autoridades migratorias, lo que —según el informe— podría propiciar perfiles raciales y abusos.

Otro punto de preocupación es la falta de planes claros en materia de derechos humanos: de las 16 ciudades anfitrionas, sólo cuatro han presentado estrategias en este rubro, y ninguna contempla medidas específicas frente a posibles abusos relacionados con políticas migratorias.

Ante este panorama, Amnistía Internacional insistió en que el torneo ha dejado de ser considerado de “riesgo medio” y requiere acciones urgentes para garantizar libertades fundamentales como el derecho a la protesta, la seguridad de los asistentes y la protección de poblaciones vulnerables.