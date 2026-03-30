Sheinbaum dona 20 mil pesos a Cuba; aclara que fue decisión personal

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CIUDAD DE MÉXICO. – La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que realizó una aportación personal de 20 mil pesos a una cuenta destinada a reunir apoyo humanitario para Cuba, impulsada por organizaciones civiles.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que el donativo fue hecho a título individual y no como parte de sus funciones como jefa del Ejecutivo. Incluso mencionó que el proceso de depósito presentó algunas complicaciones técnicas.

Sheinbaum subrayó que esta contribución responde a una decisión personal, al tiempo que reiteró que su gobierno continuará respaldando acciones humanitarias en favor de la isla, en un contexto de dificultades económicas y energéticas.

Aclaró que su prioridad como presidenta sigue siendo el bienestar de México y el cumplimiento de la Constitución, pero consideró que también es posible brindar apoyo solidario a otras naciones cuando las circunstancias lo ameritan.

La aportación fue realizada a la asociación civil “Humanidad con América Latina”, creada para canalizar recursos hacia Cuba, tras el llamado público del expresidente Andrés Manuel López Obrador para apoyar al pueblo cubano mediante donaciones voluntarias.

La presidenta insistió en que esta acción no está vinculada a su investidura, sino a una convicción personal de solidaridad internacional.