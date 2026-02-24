Analiza Sheinbaum demandar a Elon Musk por señalamientos en X: ‘A mí me importa lo que dice el pueblo’

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que su equipo jurídico analiza la posibilidad de emprender acciones legales contra Elon Musk, propietario de la red social X, luego de que el empresario publicara un mensaje en el que afirmó que la mandataria “solo dice lo que sus jefes del cártel le dicen que diga”.

Durante su conferencia matutina, la titular del Ejecutivo federal señaló que el tema ya es revisado por abogados, aunque subrayó que lo más importante para ella es la opinión de la ciudadanía.

“Estamos considerando si hacemos un asunto legal, lo están viendo los abogados, pero a mí lo que me importa es lo que dice el pueblo, la verdad, y la gran mayoría de la gente reconoce el trabajo de las fuerzas armadas, el trabajo que estamos haciendo todos los días no sólo en seguridad, por el bien del país”, expresó.

Al ser cuestionada sobre los señalamientos, Sheinbaum calificó de “absurdas” las acusaciones contra su gobierno.

“Este absurdo de que el narcogobierno (…) Ya no saben ni qué inventar. Da hasta risa leerlos a estos comentócratas, que si es por una cosa, es por una cosa, que si antes eran abrazos no balazos, que si ahora se detuvo a un miembro de la delincuencia organizada, pues tampoco (…) puro invento, nunca van a estar de acuerdo con nosotros hagamos lo que hagamos”, afirmó.

Las declaraciones del empresario ocurrieron en medio de la jornada de bloqueos y quema de vehículos registrada en distintos puntos del país tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En su cuenta oficial de X, Musk —también fundador de empresas como Tesla— cuestionó la estrategia de seguridad del Gobierno de México y publicó: “Solo dice lo que le dicen sus jefes del cártel. Digamos que su castigo por desobediencia es un poco peor que un ‘plan de mejora del rendimiento’…”.

El gobierno federal no ha precisado aún si la eventual acción legal se interpondría en tribunales nacionales o en el extranjero.