Nacional

Inflación en México se acelera; se ubicó en 3.92% en primera quincena de febrero

24 febrero, 2026
Admin
3

CIUDAD DE MÉXICO.- La inflación en México se aceleró durante la primera quincena de febrero de 2026, manteniendo la tendencia al alza observada desde enero, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en su reporte más reciente sobre el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

De acuerdo con el organismo, el INPC registró una variación anual de 3.92% en la primera mitad de febrero, luego de aumentar 0.25% respecto a la quincena previa. En el mismo periodo de 2025, la inflación quincenal fue de 0.15% y la anual de 3.74%.

El Inegi detalló que el índice de precios subyacente —que excluye bienes y servicios con mayor volatilidad— avanzó 0.22% a tasa quincenal. Dentro de este componente, las mercancías subieron 0.20% y los servicios 0.24%.

En tanto, el índice de precios no subyacente aumentó 0.32% quincenal. Al interior, los precios de frutas y verduras repuntaron 2.10%, mientras que los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno retrocedieron 0.01%.

Productos que más subieron

Los productos que más incidieron al alza en la inflación durante la primera quincena de febrero fueron: Tomate verde, 17.84%; limón, 17.03%; papa y otros tubérculos, 13.16%, y jitomate, 7.90%

Productos que bajaron de precio

En contraste, los bienes y servicios que registraron disminuciones en sus precios fueron: Calabacita, 8.93%; chayote, 7.49%; cebolla, 4.59%; otros chiles frescos, 3.96%, y desodorantes personales, 2.46%

El comportamiento de los productos agropecuarios volvió a ser un factor determinante en la variación quincenal de los precios, en un entorno donde la inflación continúa mostrando presiones moderadas al inicio de 2026.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *