Inflación en México se acelera; se ubicó en 3.92% en primera quincena de febrero

CIUDAD DE MÉXICO.- La inflación en México se aceleró durante la primera quincena de febrero de 2026, manteniendo la tendencia al alza observada desde enero, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en su reporte más reciente sobre el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

De acuerdo con el organismo, el INPC registró una variación anual de 3.92% en la primera mitad de febrero, luego de aumentar 0.25% respecto a la quincena previa. En el mismo periodo de 2025, la inflación quincenal fue de 0.15% y la anual de 3.74%.

El Inegi detalló que el índice de precios subyacente —que excluye bienes y servicios con mayor volatilidad— avanzó 0.22% a tasa quincenal. Dentro de este componente, las mercancías subieron 0.20% y los servicios 0.24%.

En tanto, el índice de precios no subyacente aumentó 0.32% quincenal. Al interior, los precios de frutas y verduras repuntaron 2.10%, mientras que los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno retrocedieron 0.01%.

Productos que más subieron

Los productos que más incidieron al alza en la inflación durante la primera quincena de febrero fueron: Tomate verde, 17.84%; limón, 17.03%; papa y otros tubérculos, 13.16%, y jitomate, 7.90%

Productos que bajaron de precio

En contraste, los bienes y servicios que registraron disminuciones en sus precios fueron: Calabacita, 8.93%; chayote, 7.49%; cebolla, 4.59%; otros chiles frescos, 3.96%, y desodorantes personales, 2.46%

El comportamiento de los productos agropecuarios volvió a ser un factor determinante en la variación quincenal de los precios, en un entorno donde la inflación continúa mostrando presiones moderadas al inicio de 2026.