Analiza Sheinbaum viajar la próxima semana a EU para sorteo del Mundial

CIUDAD DE MÉXICO.- A 196 días de la inauguración del Mundial en el Estadio Azteca, los gobiernos de la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León presentaron todas las actividades en torno a este encuentro mundialista y las obras de infraestructura que realizarán en las ciudades sedes: remodelaciones aeroportuarias, nuevas vialidades, mejoramiento en transporte público y nuevos espacios públicos.

En este marco, la presidenta Claudia Sheinbaum analiza la posibilidad de viajar a Washington el próximo 5 de diciembre para presenciar el sorteo del Mundial de futbol. Eso dependerá, en primer término de la presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump y la asistencia del primer ministro de Canadá, Mark Carney. De concretarse, sería el primer encuentro personal que Sheinbaum tendría con Trump.

En este marco, Sheinbaum dijo que para colaborar con las obras de los gobiernos de estas tres entidades, el gobierno federal aportará entre mil 500 millones y dos mil millones de pesos destinados principalmente para la infraestructura de transporte, en especial el Metro. En la Ciudad de México, para la remodelación de la línea dos del Metro; en Guadalajara para la línea 5 del Metro y en Monterrey para las líneas 4 y 6.

Durante la conferencia presidencial, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada dio a conocer que habrá exposiciones en museos alusivos al campeonato de futbol; habrá fan fest para que puedan verse los juegos; se rehabilitaron los barrios en torno al Estadio Azteca; se reforzará el transporte con electro movilidad.

Brugada dijo que se van a renovar diez rutas turísticas en la ciudad; se van a remodelar los embarcaderos de Xochimilco; se trabajan en 334 kilómetros de caminos seguros y se instalarán 185 mil luminarias. Señaló que en la ciudad operarán más de 3 mil 500 patrullas para reforzar la seguridad.

Destacó la remodelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, mencionando que en la capital del país operan mil 200 vuelos diarios.

