Saldría Gertz Manero de la FGR; Senado alista terna de candidatos al cargo

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante las últimas horas surgieron rumores de la posible renuncia de Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que el Senado convocó a una sesión para discutir el tema este jueves 27 de noviembre.

El rumor de la renuncia de Gertz Manero surgió en redes sociales, donde circularon versiones que incluyen a “fuentes de alto nivel” que indican que el funcionario presentó su renuncia entre lunes y martes, con el argumento de “problemas de salud”.

La sesión del Senado iniciará a las 10:00 horas, hora del Centro, a pesar de que antes había sido prevista para las 11:00 horas. Para este día, no se había programado ningún tema de gran relevancia que la Cámara Alta debiera de discutir.

La convocatoria a la sesión plenaria del Senado llamó la atención porque normalmente ésta se lleva a cabo en martes y miércoles, ya que los senadores realizan en jueves “trabajo de campo”, de acuerdo con reporteros de la fuente.

Según la orden del día, otros de los temas previstos a discutir en el Senado están relacionados con informes de legisladores, comisiones especiales y, uno de ellos, del Banco de México, con relación a política monetaria, inflación, entre otros temas económicos.

Si se concreta la renuncia del fiscal Gertz Manero, el Senado mandará una terna, y decidirá por mayoría calificada, una lista de 10 personas para ocupar el cargo, también aprobada por las dos terceras partes.

Ante el aumento de estas versiones sobre la renuncia de Alejandro Gertz, también sobresalieron algunos perfiles de quienes serían sus sustitutos, entre ellos, la consejera Jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, quien antes fue fiscal de la Ciudad de México, cuando Claudia Sheinbaum fue jefa de Gobierno capitalina.

A ella se suma el nombre de Arturo Zaldívar, exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y quien actualmente es coordinador de Política del gobierno de Sheinbaum. El ministro en retiro tambipen integró uno de los comités para la reforma Judicial.

Otras versiones señalan al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, debido a que Godoy, hasta septiembre de 2024, todavía era senadora.

Fuente: Excélsior/El Financiero