Andrea Chávez deja el Senado y se perfila por la gubernatura de Chihuahua

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CIUDAD DE MÉXICO.- La senadora de Morena, Andrea Chávez Treviño, solicitó y obtuvo este miércoles licencia por tiempo indefinido para separarse de su cargo en el Senado de la República, en un movimiento que confirma su incursión anticipada en la contienda por la gubernatura de Chihuahua.

El Pleno avaló su salida a partir del 15 de abril, bajo el argumento de que la legisladora se trasladará a su estado para realizar trabajo territorial, una práctica recurrente entre aspirantes que buscan posicionarse rumbo a procesos internos, aun cuando los tiempos electorales aún no inician formalmente.

Previo a su salida, la legisladora juarense afirmó que esta decisión no representa un retiro de la vida pública, sino el inicio de una nueva etapa en su trayectoria política.

Chávez Treviño señaló que su solicitud de licencia también responde al llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha exhortado a los servidores públicos con aspiraciones electorales a separarse de sus cargos para evitar conflictos de interés y dedicarse de lleno a actividades políticas y territoriales.

Con esta decisión, la senadora se convierte en la primera de varios perfiles de Morena que optan por dejar su escaño para proyectar una candidatura rumbo a 2027. En la misma ruta se perfilan figuras como Ana Lilia Rivera, en Tlaxcala, y Imelda Castro, en Sinaloa.

Este movimiento anticipa una posible salida escalonada de legisladores del oficialismo conforme se acerquen las definiciones internas del partido.