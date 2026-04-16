Senado autoriza salida de 255 militares para ejercicios en EU y el Caribe

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CIUDAD DE MÉXICO.- El Senado de la República autorizó la salida del país de 255 elementos de las Fuerzas Armadas para participar en programas de adiestramiento en Estados Unidos y en un ejercicio multinacional en el Caribe, como parte de las solicitudes enviadas por el Ejecutivo federal.

La aprobación se concretó tras el aval en comisiones, permitiendo el despliegue de personal de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para actividades de capacitación y cooperación internacional durante 2026.

Entre las operaciones contempladas destacan ejercicios como RIMPAC 2026, en Hawái, y PANAMAX 2026, en Panamá, además de otras maniobras de carácter naval y militar en territorio estadounidense.

Uno de los despliegues más relevantes será la participación de 120 elementos de la Armada de México en el ejercicio multinacional “TRADEWINDS 2026”, que se llevará a cabo del 25 de mayo al 26 de junio en Antigua y Barbuda.

Este ejercicio, coordinado por el Comando Sur de Estados Unidos, reúne a más de 24 países con el objetivo de fortalecer la cooperación regional en materia de seguridad, así como mejorar la capacidad de respuesta ante amenazas como el crimen organizado transnacional y desastres naturales.

De acuerdo con lo aprobado por el Senado —con 90 votos a favor—, los elementos de la Armada zarparán a bordo de un buque patrulla oceánica desde el puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, el 25 de mayo, con retorno previsto para el 26 de junio, una vez concluidas las actividades.

Las autorizaciones forman parte de un paquete más amplio impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, enfocado en fortalecer la cooperación militar internacional y las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas mexicanas.