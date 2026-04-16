Tribunal Federal de Justicia Administrativa niega a Calica devolución de 3.6 mdp de IVA

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PLAYA DEL CARMEN.- El Tribunal Federal de Justicia Administrativa resolvió negar a la empresa Calizas Industriales del Carmen (Calica), filial de Vulcan Materials Company, la devolución de más de 3.6 millones de pesos correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA) del ejercicio fiscal 2019.

La resolución representa un nuevo revés para la compañía en su disputa con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), luego de que el tribunal determinó que la empresa no logró sustentar jurídicamente su reclamación.

De acuerdo con el fallo, el monto de 3 millones 620 mil 554 pesos permanecerá en manos de la autoridad fiscal, al confirmarse la legalidad de la negativa de devolución emitida previamente por el SAT. El litigio se originó tras la decisión del organismo tributario, lo que llevó a la empresa a promover un juicio de nulidad administrativa en 2025.

En el análisis del caso, los magistrados concluyeron que Calica “no acreditó los extremos de su pretensión”, por lo que consideraron infundados los argumentos presentados por la compañía.

El conflicto se centra en la interpretación del marco normativo relacionado con el acreditamiento del IVA. La empresa sostuvo que la autoridad fiscal interpretó de manera incorrecta las disposiciones legales al rechazar parcialmente la devolución solicitada; sin embargo, el tribunal desestimó estos señalamientos.

Este fallo se suma a otros procesos legales en curso entre la empresa y el Estado mexicano, derivados de auditorías fiscales realizadas por el SAT a los ejercicios 2018 y 2019, en las que se detectaron posibles irregularidades en deducciones y acreditamientos.

Aunque el monto en disputa en este caso es menor en comparación con otros litigios de la compañía, la resolución refuerza la postura de la autoridad fiscal en el cumplimiento de obligaciones tributarias por parte de grandes contribuyentes en México.