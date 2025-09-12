Sheinbaum ‘tranquiliza’ a China por arancel de 50% a autos: ‘Queremos una buena relación con ellos’

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Los nuevos aranceles propuestos por México “no son contra ningún país en particular”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum a China luego del rechazo del país a la medida.

“No son medidas de coerción (…) Tenemos una muy buena relación con China y queremos seguir teniendo una buena relación con ellos”, aseguró en su ‘mañanera’ de este viernes 12 de septiembre.

La mandataria agregó que el Gobierno tendrá pláticas con representantes de China la próxima semana sobre los nuevos aranceles propuestos para 2026.

“Corea del Sur también se acercó al canciller” Juan Ramón de la Fuente, agregó. Indonesia, Rusia, Tailandia y Turquía también están en la lista de países con los que no hay un Tratado de Libre Comercio (TLC) y que más exportan a México.

Sheinbaum remarcó que la decisión de su Gobierno de ‘endurecer’ los aranceles con países con los que no hay TLC no viola ningún norma de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

“Ya habíamos hablado con el Gobierno de China hace algunos meses. Fue una comisión allá y aquí con el embajador del que recibimos las cartas credenciales”, apuntó.

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, explicó en la semana que los autos armados en Asia ya pagan un arancel de 20 por ciento, pero que se subirá a 50 por ciento para un comercio más justo.

“Lo vamos a llevar lo más alto que nos permite la OMC, hasta 50 por ciento, porque los precios a los que están llegando a México están debajo de lo que nosotros llamamos precios de referencia”, comentó.

Fuente: El Financiero