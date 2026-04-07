Anuncia Claudia Sheinbaum arranque de credencialización del Servicio Universal de Salud

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CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno federal iniciará este mes el proceso de credencialización para acceder al Servicio Universal de Salud, documento que también funcionará como identificación oficial, al nivel de la credencial de elector o el pasaporte.

El registro comenzará del 13 al 30 de abril, inicialmente con personas mayores de 85 años y sus acompañantes, quienes podrán acudir a los módulos habilitados en un horario de lunes a sábado, de 9:00 a 17:00 horas.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que esta medida representa el primer paso hacia la universalización de los servicios de salud, especialmente en las 24 entidades donde ya opera el modelo IMSS-Bienestar.

Para concretar este esquema, adelantó que entre hoy y mañana se emitirá un decreto presidencial que integrará a todas las instituciones del sistema de salud, incluyendo el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el propio IMSS-Bienestar.

“El objetivo es que, cuando dejemos el gobierno, cualquier mexicano pueda ir a atenderse de cualquier padecimiento a cualquier institución de salud y pueda ser recibido”, afirmó. Añadió que esto permitirá compartir servicios, medicamentos, estudios y diagnósticos, haciendo más eficiente el sistema.

La mandataria indicó que los primeros beneficios tangibles de este modelo se reflejarán a partir de enero de 2027, cuando se consolide la interoperabilidad entre instituciones.

En esta primera etapa se registrarán alrededor de 2 millones de personas, como parte de una estrategia gradual para ampliar la cobertura de salud en todo el país.