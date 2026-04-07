Sólo 3 de las más de 200 gasolineras en Q. Roo cumplen con acuerdo nacional de precios, reporta Profeco

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CIUDAD DE MÉXICO.- De las más de 200 estaciones de servicio de combustibles en Quintana Roo, únicamente tres cumplen con la Estrategia Nacional para Promover la Estabilización del Precio de la Gasolina, al mantener el litro de magna por debajo de los 24 pesos, informó la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Esto representa apenas el 1.5 por ciento del total de gasolineras en la entidad que se apegan al acuerdo establecido entre el Gobierno federal y empresarios del sector para contener los precios de los combustibles.

De acuerdo con el monitoreo oficial, las tres estaciones que cumplen con este criterio se ubican en Cancún, Playa del Carmen y Bacalar.

La estación PL/1616/EXP/ES/2015 de Cancún que ofrece a 23.99 pesos el litro de magna, está en la Supermanzana 84, manzana 5 lote 4ª, 6ª y 6, de Puerto Juárez; la de Playa del Carmen es la estación PL/24876/EXP/ES/2023, ubicada sobre avenida CTM s/n lote 002, manzana 168, entre avenida Flor de Nochebuena, en el ejido de Playa del Carmen, y la de Bacalar, con número de permiso PL/25303/EXP/ES/2023, está sobre la avenida 19 Libramiento, Región 3, Manzana 54, lote1.

Ante este panorama, el titular de la Profeco, Iván Escalante Ruiz, anunció que se intensificará el monitoreo a nivel nacional para identificar y exhibir a las estaciones que vendan gasolina a precios elevados.

El funcionario detalló que, como parte del seguimiento a esta estrategia, el precio promedio nacional del litro de gasolina regular al 3 de abril se ubicó en 23.70 pesos.

Asimismo, recordó que el programa “¿Quién es quién en los combustibles?” tiene como objetivo brindar información actualizada sobre los precios más altos y más bajos de gasolina y diésel en el país, con base en los reportes que los permisionarios entregan a la Comisión Reguladora de Energía.

La Profeco reiteró que continuará con estas acciones para fomentar la transparencia en el mercado y proteger la economía de los consumidores.