Anuncia Ernestina Godoy reestructuración interna de la FGR con plan de 6 ejes

CIUDAD DE MÉXICO.- La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, dio a conocer que ha puesto en marcha un plan emergente de acciones y resultados en el corto plazo, el cual consta de seis ejes y contempla una reestructuración interna.

En el marco de la 52A Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, la fiscal, quien comentó que, como lo establece la ley, ya elabora un plan estratégico de procuración de justicia que será presentado en breve, se dijo “convencida de que la autonomía de la fiscalía debe honrarse y garantizarse pero con visión de Estado, con trabajo eficiente y con resultados”.

“Combatiremos la impunidad garantizando el respeto a los derechos humanos. Impregnaremos en todas las estructuras de la fiscalía la visión humanista del derecho penal, que tiene como fin la paz, por medio de la justicia, porque no existe paz sin justicia y no existe legitimidad sin cercanía con la sociedad”, añadió.

La ex consejera Jurídica de la Presidencia puntualizó los seis ejes del plan emergente: “Coordinación de la Fiscalía General de la República con el gabinete de seguridad; el fortalecimiento de las fiscalías federales que existen en los estados; un nuevo modelo de investigación e inteligencia, reconociendo la importancia de respetar y estar a la altura de los estándares probatorios que exige nuestro sistema penal; reestructuración interna; modernización y fortalecimiento de la Agencia de Investigación Criminal, y priorización de recursos para enfocarlo hacia los delitos de alto impacto”, dijo.

Godoy dijo que no cesará en sus esfuerzos para dar un nuevo impulso a la dignificación y profesionalización de la procuración de la justicia. “Vamos a construir una fiscalía a la altura de los tiempos, que ponga en el centro a la víctima y que actúe con ética, integridad, profesionalismo y resultados. Continuaremos combatiendo cualquier resquicio de corrupción y negligencia.

“Aprovecharemos los sistemas, mecanismos y procedimientos previstos en las nuevas leyes en materia de seguridad, que las conozco, participé en su elaboración, las reflexionamos y las elaboramos a conciencia y las vamos a poner en marcha en beneficio de la sociedad”, agregó.

