Anuncia Estefanía Mercado a Santa Fe Klan como el primer artista del Carnaval Playa del Carmen 2026

PLAYA DEL CARMEN.- La presidenta municipal de Solidaridad, Estefanía Mercado, anunció oficialmente la participación de Santa Fe Klan como el primer artista confirmado para el Carnaval de Playa del Carmen 2026.

La presentación del reconocido rapero mexicano está programada para el próximo 15 de febrero, marcando el inicio de lo que las autoridades locales proyectan como una cartelera de talla internacional para este año.

La Edil destacó que este anuncio es solo el comienzo de una serie de revelaciones sobre los talentos que integrarán los festejos. Al respecto, Estefanía comentó: “Familia de Playa del Carmen este 15 de febrero llega nuestro primer artista confirmado para el Carnaval 2026 Santa Fe Klan. Y esto apenas comienza. Muy pronto vamos a seguir revelando a las y los artistas que formarán parte de una cartelera histórica, que seguirá consolidando a Playa del Carmen como el epicentro de los mejores eventos de todo Quintana Roo”.

Con esta confirmación, el Gobierno Municipal busca reafirmar la posición de Playa del Carmen como un referente cultural y de entretenimiento en el Estado, atrayendo tanto a residentes como a visitantes mediante eventos de alto impacto. La Edil invitó a la ciudadanía a mantenerse atenta a los próximos anuncios, asegurando que el Carnaval 2026 será una celebración sin precedentes para las familias solidarenses.