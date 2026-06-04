Anuncia Mara Lezama inicio de pruebas con pasajeros del sistema MOBI sobre el Puente Nichupté

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CANCÚN.- La gobernadora Mara Lezama informó que ya comenzaron las pruebas con pasajeros del sistema de transporte MOBI sobre el Puente Nichupté, como parte de una fase de evaluación previa a su entrada formal en operación.

Durante la emisión de este jueves del programa “La Voz del Pueblo”, la mandataria estatal explicó que los primeros usuarios ya utilizan el servicio de manera gratuita, con el objetivo de medir el desempeño de las unidades y realizar los ajustes necesarios antes del inicio oficial del sistema.

“Ya subieron los primeros pasajeros. Estamos haciendo una estimación real”, señaló.

Indicó que durante esta etapa se revisan aspectos como los tiempos de recorrido, el funcionamiento de las unidades, la accesibilidad para personas con discapacidad y la programación operativa del servicio.

Las pruebas iniciaron este jueves y continuarán durante viernes y sábado. Posteriormente, la próxima semana se repetirán los recorridos en los mismos días, para después avanzar a una etapa que incluirá el uso de tarjetas electrónicas de pago.

La gobernadora destacó que MOBI busca convertirse en una alternativa moderna y segura para la movilidad en Cancún. El sistema contempla una ruta de 64 kilómetros con nueve recorridos diarios. Las salidas se realizan desde Cielo Nuevo, a la altura del Oxxo ubicado sobre la avenida Lakín, y los usuarios pueden identificar las unidades con los destinos “Kilómetro Cero” o “Puente Nichupté”.

Además, aseguró que el nuevo esquema de transporte contribuirá a disminuir hasta en un 90 por ciento las emisiones contaminantes asociadas a la movilidad urbana.

En materia de transporte público, la mandataria también anunció que este viernes llegarán a Chetumal las primeras cinco unidades eléctricas Taruk, como parte del proyecto para convertir a la capital del estado en la primera ciudad del país con un sistema de transporte público totalmente eléctrico y de fabricación nacional.

Explicó que los autobuses fueron desarrollados en Hidalgo y cuentan con sistemas de geolocalización y monitoreo en tiempo real. Estas unidades forman parte de una meta de 66 vehículos destinados a fortalecer la modernización del transporte público en Quintana Roo.

Por otra parte, Mara Lezama descartó la aplicación de fotomultas en la entidad y afirmó que actualmente no existe ese mecanismo de sanción. Señaló que se trabaja en un esquema basado en radares de velocidad cuyo objetivo principal será prevenir accidentes y mejorar la seguridad vial.

“Hoy no hay fotomultas”, enfatizó.

La gobernadora agregó que los recursos que pudieran generarse mediante estas acciones permanecerán en los municipios y reiteró que la prioridad es reducir los accidentes de tránsito y mejorar la movilidad en las ciudades del estado.