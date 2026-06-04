Juez mantiene proceso penal contra Claudia “N”, exdirectora del IPAE

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CHETUMAL.- Una jueza de control ratificó la vinculación a proceso de Claudia “N”, exdirectora del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública Estatal (IPAE), dentro de una investigación relacionada con la presunta enajenación irregular de terrenos propiedad del Gobierno de Quintana Roo.

De acuerdo con expedientes judiciales, el Juzgado Primero de Distrito de Chetumal recibió la notificación mediante la cual se confirmó la continuidad del proceso penal derivado de la carpeta de investigación 159/2017, por presuntos delitos contra la función pública.

Según la documentación consultada, la autoridad judicial informó además que el Ministerio Público interpuso un recurso de apelación dentro del procedimiento relacionado con la resolución que mantiene la vinculación a proceso de la exfuncionaria.

La exfuncionaria promovió desde diciembre pasado un juicio de amparo con el objetivo de impugnar la medida judicial que la señala como probable responsable en un caso vinculado con la transferencia de diversos predios estatales a particulares.

Este miércoles estaba prevista la celebración de una audiencia constitucional para resolver dicho recurso; sin embargo, el procedimiento fue diferido y se fijó una nueva fecha para su desahogo.

De acuerdo con el acuerdo judicial, la audiencia quedó programada para las 9:50 horas del próximo 6 de julio de 2026, con el fin de permitir el desarrollo de las actuaciones pendientes dentro del expediente.

Mientras tanto, la situación jurídica de la exfuncionaria permanecerá sin cambios, en espera de la resolución del juicio de amparo y de las determinaciones que adopten las autoridades judiciales en las próximas semanas.