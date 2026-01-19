Salinas Pliego tiene esta semana para liquidar adeudo fiscal de más de 51 mil mdp: SAT

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El empresario Ricardo Salinas Pliego tiene esta semana como plazo legal para cubrir un adeudo fiscal que supera los 51 mil millones de pesos, informó el gobierno federal durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La mandataria explicó que, conforme a la ley, si el contribuyente manifiesta intención de pago, puede solicitar un ajuste a las sentencias emitidas por los tribunales, el cual podría representar una reducción de hasta 39 por ciento del monto determinado.

El tema fue abordado luego de que la semana pasada las empresas de Grupo Salinas fueran notificadas sobre la resolución definitiva para el cobro de los impuestos adeudados, cuya legalidad fue confirmada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al desechar los recursos promovidos por el empresario.

Por su parte, el jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez Dagnino, detalló que los requerimientos de cobro fueron enviados la semana pasada y que la notificación formal al corporativo se realizó el jueves.

“A partir del viernes la notificación surtió efectos, y el Código Fiscal de la Federación establece un plazo de cinco días hábiles para cumplir, lo que corresponde a esta semana”, precisó el funcionario.