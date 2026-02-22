Anuncia Estefanía Mercado suspensión de eventos masivos en Playa del Carmen; refuerza vigilancia

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- Con el objetivo prioritario de salvaguardar la integridad de los habitantes y visitantes del municipio, la presidenta municipal Estefanía Mercado informó que los cuerpos de Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Bomberos están en despliegue operativo total y atentos ante cualquier contingencia.

La edil subrayó que, bajo el liderazgo de la gobernadora Mara Lezama, existe una coordinación absoluta con la Policía Estatal y las autoridades federales para actuar de manera oportuna y garantizar la paz en la región.

Como parte de estas acciones preventivas, Mercado anunció la suspensión inmediata de todas las actividades masivas dentro del municipio hasta nuevo aviso, una medida estratégica para facilitar las labores de vigilancia y asegurar el orden público en la zona.

La presidenta municipal enfatizó que la administración local trabaja las 24 horas del día para monitorear la situación y responder con prontitud ante cualquier llamado de emergencia.

Durante su mensaje, Estefanía Mercado hizo un llamado enérgico a la corresponsabilidad ciudadana, instando a la población a informarse exclusivamente a través de los canales oficiales del Ayuntamiento y del Gobierno del Estado, evitando así la propagación de rumores que puedan generar alarma innecesaria.

“La información responsable también protege”, puntualizó la Edil, al tiempo que recordó la importancia de mantener la calma y permitir el libre desempeño de las fuerzas de seguridad que recorren las diversas colonias y zonas turísticas de Playa del Carmen.

Reiteró que el compromiso de su gobierno es la protección de las familias solidarenses y de quienes eligen este destino para vacacionar. El despliegue de las unidades de emergencia y seguridad se mantendrá de manera ininterrumpida, reforzando la presencia institucional en puntos clave del municipio.

Con estas disposiciones, el Ayuntamiento de Playa del Carmen se suma al frente común estatal para garantizar que la seguridad sea la base de la convivencia, reafirmando que la vigilancia se mantendrá estrecha hasta que las condiciones permitan retomar la agenda pública habitual bajo los más altos estándares de tranquilidad.