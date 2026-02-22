Sheinbaum llama a la calma tras operativos federales en el país

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, emitió un mensaje de certidumbre tras los operativos desplegados esta mañana por fuerzas federales en distintas regiones del país, acciones que derivaron en reacciones y bloqueos en algunos puntos.

La mandataria informó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha mantenido un reporte constante sobre las acciones tácticas y destacó que existe coordinación absoluta con los gobiernos estatales para contener cualquier incidencia.

Sheinbaum hizo un llamado a la población a mantener la calma y evitar especulaciones, al señalar que en la mayor parte del territorio nacional las actividades se desarrollan con normalidad y bajo el resguardo de las instituciones de seguridad.

Indicó además que el Gabinete de Seguridad permanece en sesión permanente y que la información oficial se difunde de manera continua a través de canales institucionales, con el fin de evitar la propagación de noticias falsas.

Durante su mensaje, reconoció la labor del Ejército Mexicano, la Armada de México y la Guardia Nacional, así como de los integrantes del Gabinete de Seguridad, en la defensa de la soberanía y el orden público.

La presidenta afirmó que estas acciones forman parte de la estrategia integral para pacificar al país, garantizando que el uso de la fuerza se realiza con apego a derecho y con el objetivo de salvaguardar a las familias mexicanas.

Finalmente, reiteró que su administración trabaja bajo los ejes de justicia, seguridad y bienestar para consolidar la paz en todo el país, e instó a la ciudadanía a informarse únicamente por medios oficiales y a confiar en la capacidad de respuesta de las fuerzas armadas.

Con este posicionamiento, el Gobierno de México sostuvo que mantiene el control de la situación operativa a nivel nacional, mediante una coordinación estrecha entre los tres órdenes de gobierno.