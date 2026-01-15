Anuncia gobierno de Estefanía Mercado la 11ª Feria del Tamal y del Atole en Playa del Carmen

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- Con el objetivo de fortalecer las tradiciones, impulsar la economía local y promover la gastronomía y la cultura, el gobierno municipal y representantes del sector gastronómico anunciaron la realización de la 11ª Feria del Tamal y del Atole Playa del Carmen 2026, que se llevará a cabo los días 1 y 2 de febrero, en la Plaza 28 de Julio, en horario de 17 a 22 horas.

En conferencia de prensa, el secretario de Desarrollo Económico y de Atracción de Inversiones, Antón Bojórquez, destacó que, bajo la visión de la presidenta municipal Estefanía Mercado, es prioridad rescatar y fortalecer las tradiciones que dan identidad a Playa del Carmen.

En este marco, el funcionario anunció la realización del Concurso del Tamal, que se desarrollará durante los dos días del evento. La primera eliminatoria se llevará a cabo el 1 de febrero, fecha en la que se seleccionarán 10 finalistas, y el 2 de febrero se elegirán a los tres primeros lugares.

La inscripción, abundó, será gratuita y las bases se darán a conocer a través de las redes sociales oficiales del evento. Los premios serán de 15 mil pesos para el primer lugar, 10 mil pesos para el segundo y 5 mil pesos para el tercero.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Chefs de la Riviera Maya, Héctor Escobedo, agradeció el respaldo de las autoridades municipales, destacando que este festival cumple 11 años de participación social, consolidándose como una tradición playense.

Señaló que el principal objetivo del evento es apoyar a las amas de casa y productores locales, quienes encuentran en esta feria una oportunidad de obtener ingresos económicos.

Indicó que se espera la participación de 50 a 60 expositores, quienes ofrecerán una amplia variedad de tamales tradicionales, dulces, gourmet y exóticos, provenientes de distintas regiones del país, así como posibles participantes internacionales de países como Colombia, Bolivia, Argentina y Guatemala.

En ediciones anteriores, la feria ha registrado una asistencia de entre 3 mil y 4 mil personas, cifra que se espera superar este año.

Por su parte, el director del Instituto de la Cultura y las Artes, Ernesto Martínez Cuéllar, anunció la cartelera artística y cultural integrada por presentaciones de danza de alumnos del mismo instituto, de la Universidad Autónoma de Quintana Roo y del Instituto Tecnológico de Playacar, así como representantes de la Academia de Músicos y Artistas de la CROC.

Además, se contará con la participación especial de un mariachi femenino denominado “Estrellas del Caribe”. Las actividades culturales se desarrollarán en el foro abierto del anfiteatro de la Plaza 28 de Julio a partir de las 19:00 horas.

Finalmente, las autoridades reiteraron que la feria contará con todas las medidas de seguridad y protección civil, garantizando un evento ordenado y seguro para las familias playenses y visitantes. Se espera una afluencia de hasta 4 mil personas, consolidando a la Feria del Tamal y del Atole como uno de los eventos gastronómicos y culturales más importantes de Playa del Carmen.