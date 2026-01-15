Claudia Sheinbaum recomienda a a gobernadores evitar “excesos” en Fitur de Madrid

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, llamó a los gobernadores y funcionarios que acudirán a la Feria Internacional del Turismo (Fitur) 2026, que se celebrará en Madrid y estará dedicada a México, a viajar con austeridad y evitar cualquier tipo de exceso en el uso de recursos públicos.

Durante su conferencia matutina, la mandataria subrayó que el objetivo central de la participación de México en la feria es promover el turismo y atraer inversiones, no financiar comitivas amplias ni gastos innecesarios.

“Lo que recomendamos es que no lleven grandes comitivas y que no se utilicen recursos públicos para estos viajes”, expresó Sheinbaum, al precisar que la decisión final corresponde a cada gobernador, ya que a Fitur asisten mandatarios de distintos partidos.

Aclaró que, en caso de destinar recursos públicos, estos deben enfocarse exclusivamente en acciones de promoción turística, como la instalación de stands o espacios destinados a mostrar los atractivos de cada entidad federativa.

“Si se utilizan recursos públicos, que sea para promover el turismo de sus estados, pero sin excesos. Esa fue la recomendación y estoy segura de que la mayoría de los gobernadores y gobernadoras lo hará bien”, afirmó.

Sheinbaum destacó que Fitur 2026 representa una oportunidad estratégica para incrementar la llegada de visitantes al país, impulsar nuevas rutas aéreas, atraer cruceros y fomentar inversiones en el sector turístico, además de fortalecer la promoción de México como sede del próximo Mundial de futbol.

Finalmente, señaló que México cerró 2025 con resultados positivos en materia turística y adelantó que la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, presentará próximamente un balance detallado de esos indicadores, así como los resultados de la participación del país en la feria internacional.